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Владивосток15 января 2022 8:27

Власти Приморья готовятся к пятой волне Covid-19 и распространению штамма «омикрон»

Министр здравоохранения края высказалась на актуальную тему
Екатерина ТИХАЯ
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Первый случай заражения «омикроном» на Дальнем Востоке уже выявлен.

Первый случай заражения «омикроном» на Дальнем Востоке уже выявлен.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместитель председателя – министра здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко в конце недели побывала на радио «Владивосток». В гостях у коллег глава регионального минздрава высказалась на крайне актуальную тему – очередная (уже пятая) волна коронавируса, новый штамм инфекции «омикрон» и готовность властей.

По словам министра, в настоящее время в Приморье образовалась сложная эпидемиологическая обстановка. Не стоит давать себя обманывать упавшими в новогодние выходные статистикой – такие низкие показатели связаны с тем, что люди отдыхали, отмечали праздники и как можно больше времени проводили с семьей. В самые же первые рабочие дни хлынул поток заболевших людей, этот момент можно отследить в ежедневной статистике. Получился возврат к «привычному» состоянию, но расслабляться нельзя – новая вспышка рядом.

Госпожа Худченко подчеркнула, что новый штамм распространяется крайне быстро, поэтому власти уже готовятся к не самому приятному развития сюжета.

– Мы ожидаем массовых обращений и мобилизуем всю систему здравоохранения края к пятой волне коронавируса, – сказала министр.

Она также добавила, что сейчас считается доказанным эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон».

Кстати, глава ведомства напомнила, что коллективный иммунитет – это 80 процентов привитых жителей региона. А сейчас в крае этот показатель составляет 61 процент. На субботу, 15 января, по информации от местного оперативного штаба в Приморье привились 924 714 человек.

Стоит обозначить, что на Дальнем Востоке уже выявили первое заражение «омикроном», хотя его ждали только в феврале. В Амурской области выявили новый штамм у ребенка, который отдыхал с родителями в Турции.

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