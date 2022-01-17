Крещение в Приморском крае 19 января 2022 года: список адресов купелей, противопоказания, советы, история Православия в Приморье

Многие жители Владивостока с радостью соблюдают традицию. Фото: Вадим ПОПОВ

Крещение Господне – христианский праздник, который отмечают 19 января. Купание в проруби в сознании людей тесно связано с этим событием. Жители Приморского края тоже соблюдают религиозные обычаи. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает о Крещении в Приморье в 2022 году, публикует список адресов купелей, противопоказаниях и советах, а также поведает историю распространения христианской веры в Приморском крае.

СПИСОК АДРЕСОВ

В Главном управлении МЧС России по Приморью рассказали, что в крае подготовят 19 официально разрешенных купелей. 19 января здесь будут дежурить медики, спасатели и полицейские.

Места проведения обряда Крещения в Приморском крае, оборудованные для купания на 18 и 19 января:

Владивосток:

- остров Русский, поселок Подножье, Свято-Серафимовский мужской монастырь (19 января с 12:00 до 18:00);

- клуб зимнего плавания «Касатка ДВ», улица Набережная, 7а, строение 6 (18 января с 21:00 до 0:00, 19 января с 0:00 до 3:00);

- поселок Трудовое, улица Лиманная, 79, озеро (18 января с 23:00 до 0:00, 19 января с 0:00 до 3:00 и с 12:00 до 21:00);

Артем:

- поселок Заводской 2000, улица Черноморская, 20 (18 января с 21:00 до 0:00, 19 января с 0:00 до 3:00);

Спасск-Дальний:

- озеро Петросянцево, западная окраина (19 января с 12:00 до 18:00);

Большой Камень:

- прорубь бухты Андреева, пляж «Валтен» (18 января, с 21:00 до 0:00, 19 января с 0:00 до 3:00 и с 12:00 до 18:00);

Дальнереченск:

- река Большая Уссурка, район прибрежной полосы улицы Береговая (19 января с 12:00 до 18:00);

Яковлевский муниципальный район:

- река Арсеньевка (Покровский мост), а/д Яковлевка-Покровка (18 января с 21:00 до 0:00, 19 января с 0:00 до 3:00 и с 12:00 до 18:00);

Черниговский муниципальный район:

- водохранилище «Кононеновское» (18 января с 21:00 до 24:00, 19 января с 0:00 до 3:00);

Партизанский муниципальный район:

- село Екатериновка, река Партизанская (18 января с 21:00 до 0:00, 19 января с 0:00 до 3:00 и с 12:00 до 18:00);

Ханкайский муниципальный район:

- село Астраханка, база отдыха «Пионер», Решетникова, 113 (18 января с 21:00 до 0:00, 19 января с 0:00 до 3:00);

Ольгинский муниципальный район:

- река Ольга, улица Заводская (18 января с 21:00 до 0:00, 19 января с 0:00 до 3:00);

Кавалеровский муниципальный район:

- поселок городского типа Кавалерово, река Кавалеровка, район Корейского моста (18 января с 21:00 до 0:00, 19 января с 0:00 до 3:00);

Кировский муниципальный район:

- поселок Горные ключи, протока Драгучина «Кривун» река Уссури (18 января с 20:00 до 0:00, 19 января с 0:00 до 2:00 и с 8:00 до 14:00);

Октябрьский муниципальный район:

- поселок Липовцы, озеро «Шахтер», улица Набережная (18 января с 20:00 до 0:00, 19 января с 0:00 до 3:00 и с 8:00 до 14:00);

Надеждинский муниципальный район

- озеро в районе поселка Соловей-Ключ (18 января с 20:00 до 0:00, 19 января с 0:00 до 3:00 и с 8:00 до 14:00);

Тернейский муниципальный район

- поселок Амгу, река Амгу (18 января с 20:00 до 0:00, 19 января с 0:00до 2:00 и с 8:00 до 14:00);

Тернейский муниципальный район

- поселок Пластун, территория храма Серафима Саровского, бассейн (18 января с 16:00 до 20:00, 19 января с 9:00 до 10:30).

На мероприятия приходят священнослужители. Фото: Вадим ПОПОВ

СОВЕТЫ МОРОЖЕНОК

Наталья Аксенова более десяти лет занимается моржеванием. Желающим искупаться в проруби в Крещенкую ночь девушка рекомендует посоветоваться с врачом, прежде чем решиться на такой шаг. Еще стоит изучить методики по подготовке к погружению в прорубь, соблюдать технику безопасности, наслаждаться процессом и не бояться.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю настоятельно просит соблюдать правила безопасности:

- перед погружением необходимо убедиться, что купание находится под контролем служб, обеспечивающих безопасность;

- не нырять в воду непосредственно со льда.

Категорически запрещено:

- купание детей без присмотра родителей и взрослых;

- подавать крики ложной тревоги;

- распивать спиртные напитки и окунаться в купель в состоянии алкогольного опьянения;

- погружаться в ледяную воду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

Во Владивостоке не просто создают безопасные условия, а делают это красиво. Фото: Вадим ПОПОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ СПАСАТЕЛЕЙ

Желающим приобщиться к соблюдению крещенского обычая необходимо знать о том, что в проруби можно находиться всего несколько секунд, после чего нужно надеть халат и пойти в теплое помещение или автомобиль, где сразу выпить горячего чая с медом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Врач Регионального центра общественного здоровья Татьяна Минеева информирует, что зимние купания противопоказаны при следующих острых и хронических заболеваниях в стадии обострения:

- воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных частей носа;

- отите;

- сердечно-сосудистой системы;

- центральной нервной системы;

- периферической нервной системы;

- эндокринной системы;

- органов зрения;

- органов дыхания;

- мочеполовой системы;

- желудочно-кишечного тракта;

- кожно-венерических заболеваниях.

Возле каждой купели дежурят спасатели, медики и полицейские. Фото: Вадим ПОПОВ

ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ В ПРИМОРЬЕ

Владивостокская епархия повествует о том, что Православное христианство пришло на земли Приморского края с появлением русских землепроходцев и первых поселенцев.

Несмотря на то, что самостоятельная Владивостокская епархия образовалась лишь в 1899 году, необходимость духовного просвещения возникла еще в 1860 году. Именно в это время, согласно Пекинскому договору между Россией и Китаем, Уссурийский край влился в состав Российской Империи.

Святитель Иннокентий (Вениаминов) после того, как Пекинский договор вступил в силу, определил направление миссионерской деятельности в Приморье, заявив о необходимости устроения православных церквей и ведения миссии среди корейцев, переселившихся в южную часть Приморья в 60-е годы XIX века.

В связи с основанием порта Владивосток в 1860 году, было принято решение построить православный храм. Еще в 1859 году, святитель Иннокентий (Вениаминов) подписал антиминс в первую православную церковь Владивостока, получившую тогда же имя Успения Пресвятой Богородицы. Первая Успенская церковь строилась с 1861 по 1862 годы.

Владивосток стал центром распространения Христианства в Приморье. Вместе с иеромонахом Филаретом роль первых православных миссионеров и храмостроителей Приморья разделили иеромонах Валериан, священник Мануил, священник Виталий, диакон Евгений, священник Василий Пьянков, священник Верещагин и другие.

Важный совет – после выхода из проруби окунуться в полотенце, зайти в тепло и выпить горячий чай с медом. Фото: Вадим ПОПОВ

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