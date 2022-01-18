Мороз вирус не студит: в каких регионах ДФО отменили купания на Крещение в 2022 году

Владивостокцы с радостью соблюдают старую традицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отличие от приморцев, жители Камчатского АО не смогут искупаться в проруби на Крещение Господне. Причина в эпидемиологической ситуации: в регионе порядка 50-60 заболевших за сутки.

Об этом сообщили в Петропавловской и Камчатской епархии, рекомендации дали власти региона и местный Роспотребнадзор. Прихожанам будут давать освященную крещенскую воду 18 и 19 декабря. В течение всей неделе в соборах также можно будет набрать святой воды.

Всего за период пандемии на Камчатке 24,2 тысячи человек заболели коронавирусом, а 519 человек скончались. В Магаданской области число ниже: 26 человек заразились за минувшие сутки. Однако крещенских купаний не будет, по крайней мере, морских - прорубь организуют на реке Ола.

- Ледовая обстановка в бухте Гертнера не позволяет провести традиционный крестный ход с последующим освящением водной стихии для купания в пригороде Магадана, сообщили в пресс-службе Магаданской епархии.

А вот в Улан-Удэ все серьезно. Оперштаб по эпидемиологической ситуации запретил крещенские купели в столице Республики Бурятия. У четырех жителей уже выявили злополучный "омикрон", новый штамм коронавируса. В других районах республики, где организуют купели, не будут ставить теплые палатки для обогрева - чтобы друг на друга не чихали. К слову, ежедневная заболеваемость дошла до 140 заражений в день.

В Приморье купания пройдут по расписанию. Аналогичная ситуация в Хабаровском крае и Якутии, хотя в прошлом году здесь купели не обустраивали. При этом в главных регионах Дальнего Востока заболеваемость не думает убывать: у Приморья порядка 300 заразившихся в день, по 250 человек заболевают в экс-столице ДФО. Рекордсмен среди них Якутия, где за 17 января выявили 405 заболевших.

Как уже писала "Комсомолка", то, что вирус никуда не ушел, отметил и Митрополит Иларион. В РПЦ рекомендовали воздержаться от крещенских купаний в этом году.

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