Обновленные данные по COVID-19 в Приморье опубликовал оперштаб

В крае все еще действуют антиковидные ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье не падает ежедневная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки заразились еще 305 жителей, всего зафиксировали 107 211 случаев заражения.

Выздоровели всего 90 жителей (202 человека за вчерашний день). Всего болезнь одолели 90 480 приморцев. Пятеро приморцев скончались от коронавируса, всего инфекция унесла жизни 1 639 человек.

Привито как минимум первым компонентом вакцины уже 929 391 житель. 3186 человек вакцинировались за минувшие сутки.

- В предыдущие эпидемические подъемы Приморье отставало от центральной России на три недели. Сначала рост заболеваемости отмечается в крупных городах – Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск. Потом присоединяются другие муниципалитеты с разрывом в две-три недели. Здравоохранение в районах также мобилизуется, – отметила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", минздрав Приморья готовится к приходу омикрона. Эксперт также рассказала "Комсомолке", есть ли риск заразиться на Крещение.

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