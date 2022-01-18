Олег Кожемяко: "Омикрон придет в Приморье через неделю"

Глава Приморья призвал беречь себя и близких Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе краевого правительства рассказали о подготовке к распространению в крае нового штамма коронавируса - омикрона. Олег Кожемяко, губернатор края, сообщил, что штамм может дойти до региона на следующей неделю:

- В ближайшее время, дней через 10 или, может, уже через неделю, новый штамм “омикрон” дойдет и до Приморского края. Важно предпринять все меры, чтобы минимизировать последствия распространения заболевания, – оптимизировать коечный фонд, обеспечить доставку кислорода в медучреждения, провести широкую разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения ограничительных мер, в том числе по ношению защитных масок в общественных местах и соблюдению социальной дистанции, провести мероприятия для безопасной работы групп в детских садах и школьных классов.

Будет усилен контроль на входе в крупные предприятия и структуры. В школы не будут пускать людей с признаками респираторных заболеваний, специалисты рекомендуют оставаться дома в случае плохого самочувствия: например, из-за повышенной температуры.

Сейчас более 1,6 тысячи пациентов находятся на лечении в стационаре из-за коронавируса. Ежедневная заболеваемость взяла курс на рост: за минувшие сутки зафиксировали еще 305 случаев заражений в Приморье.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", загруженность в больницах сейчас - от 85 до 90%. Напомним, омикрон уже на Дальнем Востоке - первое заражение новым штаммом выявили в Амурской области у ребенка, который отдыхал с родителями в Турции.

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