«Весь район встанет колом»: жильцы Красного Знамени не рады переезду к ним жилого комплекса с Шефнера

В Ленинском районе хотят построить три новых высотки. Фото: panorama-vl.ru.

Жилой комплекс PANORAMA, который власти ранее не дали построить на улице Капитана Шефнера во Владивостоке из-за близости с объектами культурного наследия, «переехал» на новое место. Теперь комплекс, состоящий уже из трех высоток, разместится в районе знаменитых гостинок на Красного Знамени, 133/4. Жильцы близлежащих домов предстоящему соседству не рады.

Cообщение о начале строительства новых многоэтажек в густонаселенном районе накануне появилась в соцсетях. Жильцы поделились фотографией информационного стенда строительства и визуализацией будущего жилого комплекса на склоне небольшой сопки, между гостинками и гаражным кооперативом. Заказчиком возведения «Панорамы» выступает ООО «Триумф-Строй», владельцем и руководителем которого, судя по открытым данным, является известный приморский девелопер, президент Группы компаний «Эскадра» Борис Поздняков.

Стоит сказать, что несколько лет назад еще одна компания Позднякова – ООО «ЗеленХоз» –пыталась построить жилой комплекс с аналогичным названием на Капитана Шефнера, 23. Разрешение на строительство в указанном месте 28-этажного дома было выдано администрацией Владивостока в феврале 2018 года. Однако спустя год, в январе 2019-го его аннулировали, несмотря на то, что застройщик уже активно продавал квартиры в будущем доме. Причиной отмены стал протест прокуратуры Ленинского района. Специалисты установили, что строительные работы ведутся в границах охранной зоны объектов культурного наследия, расположенных по соседству жилых домов постройки начала ХХ века. Этому предшествовала активная борьба против стройки жителей близлежащих домов.

После реинкарнации в новом месте, жилой комплекс уже включает не один, а три дома, однако конкретики по этажности каждого строения на сайте ЖК нет, как и по количеству планирующихся парковочных мест и социальной инфраструктуре. Из рекламы следует, что застройщик планирует оборудовать подземную парковку и сделать вблизи домов детскую площадку. Согласно планировке, в домах предусмотрены студии, 1,2,3 комнатные квартиры, площадью от 27 до 70 квадратных метров. Сдать «Панораму» планируют во втором квартале 2025 года.

Судя по комментариям в общедомовых чатах и соцсетях, жильцы гостинок явно озадачены подобным соседством:

«Кроме как воткнуть очередной человейник, ни на что не способны больше. Фантазия срабатывает только на бабло», «Весело. Опять наверняка отключение света, отопления. Насосы не будут справляться, наверное, с напором воды», «Весь район встанет колом. Будем сутками в пробках стоять, чтобы до гостинок доехать. Капец полный».

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