Навага-бургер, крокеты из минтая с тархуном и даже пирожные: гастрономический фестиваль зимней рыбы удивит жителей Приморья необычными блюдами

В этом году на фестивале будет не только «жареха». Фото: Ольга КОСТЕНКО

В четверг, 20 января, стартовал фестиваль зимней рыбы «Корюшка и Ко». Участие в нем принимают 19 ресторанов: 18 из Владивостока и один из Благовещенска. В этом году жители и гости Дальнего Востока смогут отведать не только корюшку, но и другую рыбу. Корреспондента «Комсомольской правды – Владивосток» и журналистов других СМИ пригласили продегустировать фестивальные лакомства гастробара «Южанин», который участвует в мероприятии.

О фестивале «Корюшка и Ко» рассказала его пиар-менеджер Анна Степанкина. По ее словам, в этом году концепцию мероприятия немного поменяли и расширили тематику. Если раньше хэдлайнером была только корюшка, то сейчас рестораторы решили уделить внимание и другим видам зимней рыбы, а именно наваге, камбале и минтаю. Но, отмечает Анна, «жареха» по-прежнему будет основным яством. А предлагать ее будут по единой цене – 150 рублей за 100 грамм. Кстати, навагу будут продавать примерно по этой же схеме – 100 рублей за 100 грамм.

- Будут и авторские блюда, примерно 3-4 от каждого ресторана. Из интересных могу назвать паштет из корюшки, крокеты из минтая и тархуна, фузилли с дальневосточной камбалой, навага-бургер, камбала горячего копчения с мандаринами, сельдереевый крем-суп с хрустящей корюшкой, рубленные котлеты из наваги.

Удивительно, но на фестивале зимней рыбы будет десерт. Предложит его эклерная «Вспышка», которая традиционно принимает участие в мероприятии и делает тематические десерты. В этом году кондитеры обыграли тему корюшки и разработали тарт в виде банки с рыбой. Начинка сделана из карамельного крема с морской солью. Отведать его можно в старом дворике ГУМа. Также Анна Степанкина отметила, что после фестиваля десерта не будет в основном меню заведения.

Шеф-повар Евгений Березнюк поделился, какие лакомства предоставит гастробар «Южане». Фото: Ольга КОСТЕНКО

Пиар-менеджер объяснила, почему подорожала корюшка по сравнению с прошлогодней. Дело в том, что выросла цена у самих поставщиков, также самой рыбы сейчас стало меньше.

Регина Вакуленко, менеджер фестиваля «Корюшка и Ко» рассказала, что для мероприятия используется местная корюшка и доставляют ее приморские поставщики. Каждый год они меняются, но работают только с ресторанами-участниками. Заведениям предоставляли список компаний, и каждый сам выбирал для себя подходящую.

Кстати, для гостей мероприятия у организаторов заготовлен большой сюрприз, а именно – кулинарные мастер-классы. Подробнее об этом рассказала управляющая школой дальневосточной кухни Ирина Торба. По ее словам, во время фестиваля людей будут учить готовить корюшку и камбалу.

- Мы не готовим традиционную «жареху», это умеют делать все. Мы покажем вам блюда, которые вы никогда не делали, но после мастер-класс сможете готовить их дома. Будет паштет из корюшки, тартар из корюшки с малиной и свеклой, корюшка бабочкой в азиатском стиле. На мастер классах мы продвигаем местные продукты и показываем, какими интересными блюдами можно разбавить свой рацион. Готовим вместе с су-шефом ресторана «Огонек» Владимиром Ярмоленко, который и разработал рецепты.

Мастер-классы в рамках фестиваля пройдут в субботу 22 и 29 января. Занятия по готовке пока не вызвали большой ажиотаж, но специалисты уверены, что уже в пятницу, 21 января, свободных мест не останется.

Владивостокцы смогут не только насладиться блюдами, но и принять участие в мастер-классах. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Шеф-повар гастробара «Южанин» Евгений Березнюк рассказал, какие блюда будут представлены на фестивале. Кстати, заведение только недавно открылось и первый раз участвует в подобном гастрономическом событии.

- Мы шли к понятным для жителей и гостей Владивостока вещам, поэтому взяли камбалу, корюшку, навагу, и сделали из них вкусные блюда. Это брускетты с паштетом из наваги и копченной корюшкой, крокеты из минтая и тархуна и фузилли с дальневосточной камбалой. У нас нет цели много заработать. Мы хотим дать возможность гостям открыть для себя что-то новое.

В прошлом году рестораны продали 14 703 фестивальных блюд с корюшкой. А в этом году организаторы надеется побить рекорд.

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