Дельцы из Партизанска: как аварийное жилье и его владельцы превратились в источник заработка

Проблема с аварийным жильем актуальна для многих регионов России, Приморье — не исключение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморский Партизанск в канун новогодних каникул и сразу после них стал главным поставщиком историй о незавидном положении жильцов аварийного жилфонда и якобы равнодушии чиновников, которые должны их проблемы решать. С разницей в неделю две местные пенсионерки записали душещипательные видеобращения к губернатору Приморья, жалуясь на невозможную жизнь в холоде и разрухе в неотапливаемых квартирах. Оба гласа о помощи не остались без ответа, однако последующие события показали, что в этих историях не все так просто, как кажется на первый взгляд. А также, что обе связаны с весьма известным в городе юристом, который, по информации источников «КП-Владивосток», за последние годы научился неплохо зарабатывать на «аварийной» теме.

Установка на отказ

В канун наступления нового 2022 года приморские соцсети, а следом за ними и СМИ, взбудоражило адресованное главе края Олегу Кожемяко видеопоздравление пенсионерки из Партизанска. В своем послании пенсионерка взывает к губернатору о помощи в решении вопроса по переселению ее из аварийного барака по улице Мирошниченко, демонстрируя все ужасы жизни без света и отопления. Губернатор Приморья отреагировал быстро и сразу же призвал к ответу главу муниципалитета Олега Бондарева, потребовав срочно решить жилищный вопрос замерзающей женщины. Уже спустя несколько часов партизанский градоначальник навестил пенсионерку, прихватив с собой подарки и обогреватели, пообещав решить резонансный вопрос в первые рабочие дни нового года.

Между делом заметил мэр города заметил, что ранее женщине предлагали переселиться в другую подобранную муниципалитетом квартиру, но она от нее отказалась. На каникулах к пенсионерке заехал и сам губернатор. В общении с женщиной заверил, что квартира для нее уже найдена и ситуацию он держит на личном контроле. Казалось бы, история близка к хэппи энду.

А сразу после праздников, когда подошла обещанная дата решения жилищного вопроса обеспокоенной горожанки, сеть облетели кадры. На них та самая бедная замерзающая бабушка из холодного барака в норковом полушубке и в сопровождении, по ее словам, своего юриста, осматривает четырехкомнатную квартиру в поселке Лозовый. Жилплощадь ей готов предоставить муниципалитет. Женщина пристально проверила помещение, указав чиновникам на выявленные недостатки в ремонте, и, в конце концов, отказалась от квартиры. Ну, отказалась и отказалась, скажете вы, имеет на это право, столько мерзла и страдала в бараке, может теперь и выбирать.

Все так, если бы не одно но… Как удалось выяснить, в собственности у женщины помимо той самой квартиры в бараке по улице Мирошниченко есть два частных дома площадью 34,9 и 37,7 квадратов все в том же Партизанске. И данное обстоятельство позволяет взглянуть на эту историю несколько иначе. Встает закономерный вопрос – действительно ли так остро нуждается в улучшении жилищных условий «замерзающая пенсионерка»? И замерзала ли она вообще, если так непринужденно отказывается от нормальной квартиры, которая на 16 квадратов больше, чем имеющаяся?

Пока оставим этот вопрос и перейдем к нашей следующей «бедной бабушке».

О разрухе и холоде из солнечного Краснодара

Не успел еще утихнуть ажиотаж, вызванной этой историей, как все в том же относительно небольшом городе возникла еще одна последовательница пенсионерки из аварийного фонда. В сети появилось следующее слезливое видеобращение к губернатору. Бывший учитель, ветеран труда, читая по бумажке заготовленный текст, рассказывает о своих мытарствах с получением приемлемого жилья взамен своей разрушающейся квартиры по улице Заовражной. Более того, по словам женщины, чиновники не только не занимаются улучшением ее жилищных условий, но и собираются выселить ее из единственной квартиры по суду. Квартира, по ее словам, в социальном найме. Дрожащим голосом пенсионерка просит у губернатора защиты, обещает обратиться к президенту и переехать в палатку, установив ее у администрации Партизанска.

Как выяснилось, и в этой истории не все так гладко. По данным мэрии города, женщина уже много лет не проживает в указанной ей квартире на Заовражной, хоть и до сих пор числится как ее наниматель. По горячим следам в сети появилось видео, где показано как выглядит то самое жилье, которое пытаются «отнять» у несчастной пенсионерки. Самой заявительницы в квартире не оказалось, зато выяснилось, что соседи складируют там дрова и уголь.

Жильцы в один голос твердят, что соседку не видели уже многие годы. Мол, уехала куда-то на юга, в Краснодар, а квартиру оставила без присмотра, поэтому она со временем и превратилась в дровник. Кстати, именно ненадлежащее использование жилплощади, а также накопленный женщиной долг за жилье, и побудили горадминистрацию обратиться в суд для расторжения договора социального найма.

Глава третья. Юрист

Примечательно, что обе истории «замерзающих пенсионерок» очень активно распространялись в популярном инстаграм-паблике Партизанска, который информированные люди считают проектом одного скандально известного в городе юриста, назовем его «Рыбин».

В относительно небольшом Партизанске о Рыбине и его делах знают многие. Ходят слухи о его связях с криминалом, чему способствует тот факт, что когда-то он работал юристом у местного «авторитетного бизнесмена», арестованного сейчас по подозрению в убийстве предпринимателя.

Как уверяют местные, в 2015 году Рыбин нащупал золотую жилу и решил обратить накопленный за годы юридической работы опыт в эффективный способ заработка. Благодатной почвой для обогащения юриста стала одна из самых острых проблем Партизанска – проблема ветхого жилья.

По информации осведомленных источников, Рыбин активно начал искать собственников аварийного жилья, стоящих в очереди на расселение. Затем он обращался в суд с иском о скорейшем признании помещений непригодным к проживанию и требовал в сжатые сроки предоставить своему клиенту новую квартиру, прекрасно зная, что у администрации города такой возможности нет. Суд принимал единственно возможное по закону решение – обязывал администрацию удовлетворить требования истца, но сразу же после этого следовало новое исковое заявление Рыбина об изменении способа исполнения решения суда на выплату денежной компенсации. И по всем этим делам суд взыскивал с администрации полную стоимость новой квартиры.

Таким способом город только в 2016 году выплатил «аварийщикам» 66 миллионов рублей. Сколько из этих денег ушло к предприимчивому юристу – остается только гадать. Схема продолжает работать и по сей день, меняются только клиенты адвоката и адреса аварийных квартир.

Вероятно, что недавние истории – это очередные эпизоды реализации наработок юриста. Отталкиваясь от этого, нетрудно предположить, почему одна «замерзающая» женщина отказывается от второй подряд квартиры гораздо лучше имеющейся, а вторая бьется за давно оставленное помещение, сидя в теплых краях. Вполне вероятно, что жилье им и не нужно, а вот деньги – даже очень. Как и тому, кто, возможно, и направляет женщин в нужное русло.

Эпилог

Проблемы с расселением аварийного жилья актуальны не только для Партизанска и Приморья, но и для всей России. Несмотря на предпринимаемые меры, количество нуждающихся в улучшении жилищных условий все еще велико и постоянно пополняется за счет новых признанных негодными для проживания жилых строений. При этом муниципальные бюджеты оставляют желать лучшего и не позволяют расселить сразу всех нуждающихся. Крайне печально, что на этой проблеме не без успеха паразитируют предприимчивые юридически подкованные дельцы и те, кого им удается «завербовать» в свои темные схемы.

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