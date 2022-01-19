"Что в детстве воду носила, что сейчас". 80-летняя пенсионерка о жизни в аварийном доме во Владивостоке

В доме пенсионерка живет больше полувека Фото: Фото автора.

Восьмидесятилетняя Татьяна Ивановна живет в доме на Талалихина, 6, во Владивостоке почти полвека. Аварийным жилье признано почти десять лет назад - в 2013 году. На входе полуразрушенного вандалами и стихией здания - сосульки, разбитые окна, деревянная дверь и прогнившая местами обшивка. Оказываясь внутри, чувствуешь, что здесь холоднее, чем снаружи.

Здесь пенсионерка живет больше полувека, старше только сам послевоенный дом - 1947 года постройки. Сын с женой и внуками во Врангеле - там работа. О шокирующих условиях, в которых находится бабушка, стало известно благодаря невестке - соцсети быстро растиражировали историю. Корреспонденту "Комсомольской правды - Владивосток" удалось пообщаться с пожилой женщиной и успеть замерзнуть в злосчастном доме.

Второй подъезд дома на Талалихина, 6, совсем заброшен и разрушен Фото: Фото автора.

"Я ползком, но уберу"

Как рассказала Татьяна Ивановна, оформить подписку на любимую "Комсомолку" и получить корреспонденцию на этот адрес нельзя - почтальоны просто не ходят. Таким же образом уже три года дом отключен от водоснабжения, об отоплении и мечтать не приходится.

- Что-то все за меня взялись, видимо, смерть подходит. В очередной раз приезжали дети, они сказали: мама, давай уедем. А как я квартиру оставлю? Тут все имущество, разворуют. Я уже уезжала три года назад во Врангель, пожила. Здесь жили квартиранты - не платили, оставили пустую квартиру. Ничего, справилась. В детстве не видела счастья, что в молодости - не видела, так и в старости. В молодости за водой ходила, сейчас, в старости, также хожу. Но хочется уюта. Я вот слежу за чистотой более-менее, хоть ползком, но уберу.

В стенах и крыше несколько сквозных дыр. Татьяна Ивановна пользуется тремя "дуйками"-обогревателями, чтобы не замерзнуть. Раньше сюда заселяли как в "коммуналку", а потом женщина законно расширилась до 70 квадратных метров, взяв площадь бывших жильцов. У соседа сверху, 40-летнего мужчины, тоже несколько обогревателей. Больше никто в доме не живет.

Сквозь крышу дома всегда видно звездное небо Фото: Фото автора.

- Я за все законно плачу, за "коммуналку", за то, что б мне носили воду. Нахожу мужиков, чтоб помогали - ну, бесплатно никто не будет, конечно, помогать. Отдаю с пенсии. Уже голова кружится, давление, выходить боюсь - вдруг упаду, - сказала жительница. - Район спокойный, поэтому я за него и держусь. Здесь подруги рядом. Раньше помогали они и соседки, но у всех свои семьи, да и у детей. Не хочется уже никого тревожить.

Женщина старается следить за порядком, но в таком морозе и с дырявыми стенами это сложно Фото: Фото автора.

А что предлагают?

За десять минут до визита в квартире Татьяны Ивановны побывали специалисты городской администрации. Она рассказала, что беседа прошла хорошо, но варианты ее не устраивают. Так, женщине предложили жилплощадь на Адмирала Угрюмова - напомним, это дом в районе бухты Лазурной (Шамора). Из-за дальности пенсионерка отказалась - даже если внуки помогут с переездом, ехать за 20 километров, никого не зная, для Татьяны Ивановны сложно. По словам женщины, речи нет о заоблачных требованиях:

- Мне бы 17-20 квадратов хватило с головой, лишь бы с коммуналкой было все хорошо. Тут даже туалет промерзает напрочь. Да и поближе бы, вот что важно, ну куда я поеду уже в глубокой старости? Тут одна, а там совсем-совсем никого не будет.

Специалистам администрации направили запрос. Оказалось, что женщине предлагали несколько квартир маневренного фонда (временное жилье, пока строится новый дом для аварийного расселения).

- Дополнительно для временного решения жилищного вопроса в 2020 - 2021 гг Крючковой Т.И. предлагались жилые помещения маневренного фонда: - ул. Адмирала Угрюмова, 5 (письмо от 23.12.2020); ул. Сафонова,10, (письмо от 10.04.2020); ул. Ивановская, 6а, (письмо от 07.05.2021). Согласие на заселение в жилые помещения маневренного фонда не поступало.

В пресс-службе напомнили, что жильцов аварийного дома планируют заселить в новостройку на улице Русской. Пока что она строится, сдать объект планируют в конце 2022 или начале 2023 года.

- На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий они [проживающие по прописке в квартире пенсионерки] не состоят. Отказались, - добавили в мэрии.

Пока неизвестно, согласится ли Татьяна Ивановна на предложение - переедет ли в район Лазурной или на Луговую. Но поторопиться стоит.

- Мы боимся, что дом развалится раньше, чем ей дадут квартиру, - рассказала невестка пенсионерки.

Редакция проследит за развитием событий. Напомним, недавно проблема аварийного жилья остро встала в Партизанске. Сразу две женщины оказались героинями новостей - они добивались переезда из ветхих бараков. Одну из них выделенная от администрации квартира не порадовала. История продолжается.

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