«А что, в губы не хочешь?» В Приморье преподавателя циркового кружка подозревают в домогательствах к детям

Одна из девушек, которая когда-то ходила в цирковой кружок, рассказала нам свою историю Фото: Светлана Макеева

Не отгремела и не зажила еще в душах людей трагедия в Костроме – там, в начале января, двое мужчин похитили пятилетнюю девочку, изнасиловали ее в общежитии, а затем убили. Тело малышки спрятали в спортивную сумку. Сейчас в СИЗО находятся педофил-рецидивист и его подельник, которого и совратил первый участник печального события.

Не удивительно, что полный зверства и ужаса поступок всколыхнул общество: со всех регионов начали появляться истории о том, как люди – самых разных статусов и социальных положений – насилуют детей или проявляют сексуальную агрессию иного рода. К сожалению, не обошла стороной эта мерзость и Приморский край.

В Дальнереченске долгое время существовал цирковой кружок, где дети учились жонглировать, показывать фокусы, ездить на одноколесном велосипеде и прочим трюкам. Вот только сейчас он не работает, потому что основатель и единственный преподаватель находится в СИЗО по подозрению в домогательствах к детям. Редакции «КП – Владивосток» удалось связаться с бывшими воспитанниками этой секции и узнать, что происходило на тех занятиях. Как оказалось, эта история тянется около десяти лет.

ЦИРК УЕХАЛ, КЛОУНА «ЗАКРЫЛИ»

– Наверно, весь город его помнит, клоун у нас был кудрявый… Как аниматор приезжал на праздники, цирковой кружок у него был еще. Так вот закрыли его вместе с его кружком. Вскрыли компьютер, а там… детские снимки, ну, вы понимаете какие. Говорят, продавал их иностранцам. Ну и поговаривают, что к маленьким девочкам неравнодушно дышал. Видимо, кто-то обратился из родителей, что он приставал к их ребенку, – рассказала нам жительница Дальнереченска.

Вполне понятно, что слухи в небольшом городке распространяются быстро. Однако сплетни – сплетнями, а фактов хватает. Более того, тянут они на серьезную статью. Следственный комитет Приморского края подтвердил, что сейчас ведется расследование. Мужчину могут привлечь к ответственности по статье 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера), той же, что и тренера по борьбе из Партизанска, история которого на днях прогремела на весь край.

ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Одна из девушек, которая когда-то ходила в цирковой кружок, рассказала нам свою историю. То, с чем столкнулась Оля (здесь и далее имена изменены), случилось девять лет назад, но поделиться она решилась только сейчас:

– Я узнала, что его задержали, от мамы. Она увидела сообщение в каком-то общем чате, переслала мне. Начала спрашивать, не просил ли он у меня такие фото. Нет, ничего подобно у меня и моих подруг, которые ходили со мной заниматься, он не просил. «Ты тоже что-то знаешь, ты же к нему ходила», написала она. Больше молчать смысла не было.

По словам Оли, все началось с того, что к ним в школу пришел мужчина и объявил о наборе в театральную студию. На тот момент девочке было 14 лет. Для ребят из маленького городка это была приятная новость, к тому же он пообещал школьникам работу на детских праздниках. Зарабатывать самостоятельно и не просить у родителей денег? Белый листок для записи на первое занятие быстро заполнился фамилиями желающих.

Не будем вдаваться в подробности уроков, они проходили точно так же, как и в цирковой студии, отличие было лишь в том, что дети еще пытались разыгрывать сценки. Мужчина работал клоуном на детских праздниках, поэтому обучение цирковому мастерству тоже входило в программу.

– Он добавил в друзья в «Одноклассниках» некоторых девочек, в том числе и меня. Предложил попробовать нам себя в качестве ассистенток на утренниках. Работа несложная: подавай реквизит да выноси тортик в конце, получай 500 рублей и беги, трать, на что хочешь. Я с ним провела несколько праздников. Он стал чаще писать и звонить, я маленькая была, не понимала ничего, а вот мама заподозрила что-то неладное и не в самой ласковой форме пообщалась с ним на одном из уроков, – вспомнила Ольга.

БЫЛИ И ДРУГИЕ?

По словам девушки, разговор с ее матерью наставника не остановил. Мужчина хоть и не распускал руки, но засыпал школьницу комплиментами, признавался в любви, звал погулять, причем не по родному городу, а предлагал поехать аж во Владивосток. Однажды после выступления на конкурсе талантов попытался ее поцеловать. Девочка отстранилась, после чего последовал вопрос: «А что, в губы не хочешь?». На этом Олины походы в театральный кружок закончились. Рассказывать родителям о случившемся она побоялась, поэтому просто стала игнорировать звонки и сообщения назойливого преподавателя:

– Почему ходила на занятия, даже когда мама встревожилась? Да как-то не укладывалось в детском мозгу, что мне навредить могут. Делают комплименты, да и ладно. Всем делают. Плюс эта подработка на праздниках мне правда нравилась. Когда он меня попытался поцеловать, ребята из нашего коллектива стояли неподалеку, поэтому не так страшно было. Но после в кружок я ни ногой.

Как уверяет бывшая воспитанница, мужчина не растерялся и начал писать другой школьнице, Карине. Знакомая в свою очередь поделилась, что ей преподаватель хотел подарить ромашки. Но девочка сразу отвергла попытки ухаживаний. Постепенно интерес к театральному кружку и у нее пропал.

С подростками работать тяжелее, чем с маленькими наивными детьми. Позже театральную студию владелец перепрофилировал в цирковую. А как и почему она закрылась – вы уже знаете.

P.S.

В подробностях этой истории еще предстоит разобраться специалистам. Уже сейчас понятно, что истории этих девушек, скорее всего, не единственные. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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