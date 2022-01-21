В Приморье поощрят инспектора ДПС, которого сбил пьяный 20-летний лихач

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

История с аварией, участником которой стал инспектор ДПС, получила продолжение. В полиции Приморья рассказали все детали аварии, произошедшей той ночью в Находке. Теперь инспекторы ДПС из Находки будут поощрены правами главы УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Наша служба и опасна, и трудна

Все случилось поздней ночью субботы, 16 января, в 01:40. Ночную вахту тогда несли инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу Находка – лейтенант полиции Константин Войнов и старший лейтенант полиции Сергей Владимиров. Внимание сотрудников привлек автомобиль марки Nissan Laurel, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора. Госавтоинспекторы последовали за нарушителем, чтобы остановить водителя, но водитель никак не реагировал на требования полиции.

Старший лейтенант полиции Сергей Владимиров.Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В районе улицы Ленинская автомобиль все же остановился. Тогда к транспорту побежал один из сотрудников ДПС. Когда инспектор открыл дверь, рулевой иномарки резко нажал педаль газа и двинулся с места. Протащив полицейского за собой несколько метров, автомобиль врезался в стену.

Водитель авто выскочил из машины и попытался сбежать с места происшествия, однако инспекторы ДПС оказались все же проворнее. 20-летний лихач при задержании еще попытался оказать сопротивление, но тоже безуспешно – его заключили в наручники.

Пострадавший инспектор ДПС - лейтенант полиции Войнов Константин. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Преступление и наказание

Уже в отделении выяснилось, что за рулем Nissan Laurel находился 20-летний парень, вождению авто молодой человек никогда не обучался, а значит и водительского удостоверения у него не было. От прохождения медицинского освидетельствования парень отказался. Чуть позже, в ходе допроса по уголовному делу, он сам признался, что ничего не помнит, так как был сильно пьян.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники полиции в ходе разбирательств установили, что в 2021 году лихача неоднократно привлекали к административной ответственности: за управление транспортным средством водителем, не имеющим правом управления транспортным средством - пять раз, за превышение установленной скорости движения транспортного средства - два раза, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств - один раз и один раз за неуплату административного штрафа в срок.

Задержанный молодой человек. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В этот раз специалисты составили семь протоколов об административных нарушениях. Находкинский суд вынес решение об аресте мужчины на 15 суток, сейчас он находится в спецприемнике.

Также следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации – применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Теперь юный водитель может лишиться свободы на срок до пяти лет, если так решит суд.

Арест на 15 суток. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Наш пострел везде поспел

Параллельно с этим происшествием, в полиции сейчас изучают материалы еще одного ДТП. По предварительным данным, рулевой Nissan Laurel может быть причастен и к этому инциденту. Той же ночью в районе дома №86 на Находкинском проспекте водитель неустановленного транспортного средства не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с движущимся автомобилем Toyota Mark X, после чего скрылся с места ДТП. Со слов потерпевшего, автомобиль, водитель которого спровоцировал столкновение, очень похож на Nissan Laurel, которым управлял задержанный.

Награда нашла своих героев

Начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Олег Стефанков принял решение поощрить инспекторов дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу Находке за образцовое исполнение служебных обязанностей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Кстати, пострадавшего инспектора ДПС госпитализировали в тот же день. Медики диагностировали Константину Войнову перелом ключицы. Полицейский перенес операцию и сейчас проходит реабилитацию.

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