Тело выбросили в лес: в смертельной аварии в Тернее оказался замешан подросток

Местные жители попытались сами вычислить водителя

Стали известны подробности страшной аварии, которая произошла в Приморье в поселке Терней. 21-летняя девушка возвращалась домой с работы, когда на нее вылетел автомобиль. Удар оказался настолько сильным, что она скончалась от полученных травм. Трагедия случилась вечером субботы, 22 января. Виновник происшествия, пытаясь скрыть следы преступления, вывез тело погибшей за пределы поселка в лес и выбросил под мост. Чуть позже мужчину нашли и задержали, оказалось, что в машине он был не один. Всего было три человека и среди них 16-летний подросток. Полиция пытается разобраться, кто же был за рулем в тот злосчастный вечер.

Мужчину нашли и задержали, оказалось, что в машине он был не один. Фото: УМВД по Приморскому краю

- В транспортном средстве находилось двое взрослых граждан и 16-летний подросток. Автомобиль Toyota Corona Premio со следами ДТП сотрудники полиции обнаружили по месту проживания 38-летнего мужчины. Транспортное средство изъято, - узнал корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Полиция возбудила уголовное дело, виновнику грозит до 7 лет лишения свободы. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, из-за которых погибла девушка.

Полиция возбудила уголовное дело, виновнику грозит до 7 лет лишения свободы. Фото: УМВД по Приморскому краю

Поселок Терней сам по себе небольшой. В социальных сетях местные жители попытались сами вычислить водителя и распространили фотографии предполагаемого виновника аварии по чатам и пабликам. Тело девушки уже нашли и передали для проведения экспертиз.

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