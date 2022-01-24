На Камчатке из-за возгорания котельной жители села остались без отопления в морозы

Пожар на улице Школьной в Никольском. Фото: пресс-служба МЧС Камчатки

В Алеутском МО на Камчатке ликвидировали крупный пожар. 24 января в селе Никольское загорелась котельная. Угрозы больше нет, однако порядка сотни жителей остались без отопления. Среди них дети.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю. Специалисты боролись с огнем больше часа: пожар был локализован на площади в 260 квадратных метров. Всего участвовали 12 человек с тремя единицами техники. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Здание 25х35 метров почти полностью уничтожено. Фото: kamchatka_online

Как удалось выяснить, от котельной запитаны 4 дома по 12 квартир и дом с 24 квартирами. Повезло, что в поселке есть еще одна котельная, обеспечивающая теплом оставшиеся дома. За окном в муниципальном округе - примерно -7 градусов, однако ночью морозы лютые. Специалисты проводят поквартирный обход и выясняют, кто из жителей переедет в гостиницу, а кто останется в своем доме. Администрация предоставляет обогреватели.

Редакция следит за развитием событий. Напомним, в сентябре 2021 страшный пожар окутал ТЭЦ в Петропавловске-Камчатском, локализовали огонь на 770 квадратных метрах.

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