Денег нет – иди пешком: на Камчатке водитель выгнал из автобуса школьника-безбилетника

По рассказу мамы ребенка, за него никто не заступился. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Камчатке Следственный комитет и прокуратура заинтересовались информацией о водителе, который выгнал мальчика из автобуса. Маленький житель Петропавловска-Камчатского не смог заплатить за проезд и оказался на улице. Об инциденте рассказала мама школьника в социальных сетях.

Как поделилась женщина, 21 января ее 11-летний сын возвращался домой. Со школы, кружка или после прогулки с друзьями, мама не уточнила. Ехал он на автобусе №30. Когда нужно было оплатить проезд, у мальчика не оказалось с собой наличных. Он долго объяснял водителю, что где-то потерял проездной. Но мужчину ответ ребенка не устроил, и он высадил его на остановке по адресу улица Таранца, 11.

В комментариях под рассказом люди не понимают, почему за мальчишку никто не заступился и не помог оплатить проезд. Некоторые также советуют написать жалобу в автобусный парк или в суд. Другие же делятся своими похожими историями.

– Была подобная ситуация с моим ребенком в декабре. Не сработала карта, водитель выгнал в 19:00, дочь возвращалась с бассейна.

Однако не все поддержали возмущение, часть комментаторов встала на сторону водителя. По мнению этих людей, дети могут врать об отсутствии денег или потерянном проездном, чтобы бесплатно проехать на автобусе. Также советуют родителям давать школьникам мелочь, чтобы подобные ситуации больше не возникали.

В итоге инцидентом заинтересовался Следственный комитет РФ по Камчатке и прокуратура Петропавловска-Камчатского. Сотрудники ведомств проверят все обстоятельства произошедшего и примут необходимое по закону решение.

Напомним, что подобный вопиющий случай произошел и в дальневосточной столице. В мае 2021 года семиклассник не смог расплатиться за проезд – терминал по неизвестной причине не принял оплату с карты. Водитель автобуса не захотел отпускать подростка и закрыл дверь прямо перед его носом, прося заплатить. В автобусе на тот момент была только женщина с детьми. Она не оставила мальчика в беде и оплатила поездку.

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