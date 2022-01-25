Кот-автомеханик. В Приморье девушка нашла под своей машиной редкого зверька

Свидание со зверьком было долгим, ведь он никак не хотел уходить. Фото: instagram.com/svetlana__4747

Жительнице Приморского края Светлане очень везет на встречи с амурскими лесными котами, можно подумать, что зверят тянет к ней, как магнитом. На ее странице в социальных сетях фотографии диких кошек могут посоревноваться с кадрами из фотоловушек. Девушка нашла под своим авто редкую кошку, та смотрела на нее жалостливым взглядом, просила дать еще немного посидеть в теплом местечке. Свидание со зверьком было долгим, ведь он никак не хотел уходить.

- Так вот, выяснилось, это не простой котейка, и вовсе он не грелся, а проверял ходовую на наличие неполадок. В этот раз кот-автомеханик решил проверить наличие проблем в задней части ходовой. И судя по тому, что полтора часа я не могла его уговорить отпустить меня, с ремонтом задней части авто пришлось повозиться, не то что с передней, там справился за 10 минут. В общем, все ок, разошлись с миром. За кадром пообещала расплатиться в следующий раз мяском, - пишет Светлана.

Для девушки это не первая находка краснокнижного животного под своим авто. В декабре 2021 года на колесе ее машины она увидела лесного кота, который грел свои лапки. Но он, в отличие от своего сородича, не стал никого задерживать и убежал, предварительно разрешив сделать пару чудных кадров на память.

ПО ТЕМЕ:

В Приморье в Ханкайский район зачастили амурские лесные коты

Животные выбегают к людям, но не все встречи можно назвать приятными (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.