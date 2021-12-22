В Приморье в Ханкайский район зачастили амурские лесные коты

Жительница Приморья поделилась снимками дикого амурского котика. Фото: instagram.com/svetlana__4747

Жительница Приморья поделилась снимками дикого амурского котика, зверек был не из пугливых, поэтому кадры получились лучше, чем на самую крутую фотоловушку. Эти чудесные животные зачастили в Ханакайский район, но не все встречи оставляют приятное впечатление.

Зверек оказался не из пугливых и позволил сделать несколько снимков. Фото: instagram.com/svetlana__4747

- Везёт мне на встречи с котиками. Прошлой зимой встречала в Анучинском районе, но в основном в Ханкайском, так как часто там бываю. На этих выходных встретила штук пять, но среди них были и мертвые, - рассказала корреспонденту «Комсомольская правда – Владивосток» Светлана.

"На этих выходных встретила штук пять, но среди них были и мертвые" - Светлана. Фото: instagram.com/svetlana__4747

Ранее девушка встретила дальневосточного лесного кота, когда проезжала одно из полузаснеженных полей. Она решила попытать счастье и сфотографировать красавца. Пока подъезжала поближе, зверь следил за ее действиями. Выбрала удачное место для фото, остановила машину, взяла фотоаппарат, но тут кот подскочил с места и побежал прямо на фотографа и забежал под машину. Животное удобно устроилось на одном из колес, немного погрелось, попозировало для кадров и побежало по своим делам.

- Если на поле много фазанов, значит лисы и коты рядом, ждут удачный момент в охоте, - отметила фотограф.

А этот котик удобно устроился на колесе автомобиля. Фото: instagram.com/svetlana__4747

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