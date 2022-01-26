Сообщение о минировании поступило в школы Петропавловска-Камчатского, детей и учителей эвакуируют

Родителей просят забрать своих детей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Петропавловске-Камчатском эвакуируют детей и преподавателей из школ из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом стало известно из социальных сетей.

Письмо о минировании пришло в среду, 26 января, в 10:30. Его отправили на почту городской администрации.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от некоторых родителей, сотрудники УМВД Камчатки заявили о эвакуации школьников и учителей. Также родителям поступает очень много сообщений о том, чтобы они забрали своих детей. При этом мотивы таких просьб не объясняются - уже позже стало известно о том, что сообщения с угрозами "докатились" и до Камчатки.

Редакция обратилась в пресс-службу полиции Петропавловска-Камчатского и ждет ответа.

Напомним, что в ряд школ во Владивостоке в понедельник, 24 января, поступали такие же сообщения. Такое происходит по всей России уже неделю.

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