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Владивосток26 января 2022 3:48

Жительница Приморья планирует подать в суд на базу отдыха, на территории которой получила разные травмы головы

Женщина также просила учреждение возместить затраты на лечение, но ей отказали
Анастасия АЛЯМКИНА
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Травмы были получены после катания с горки на тюбинге.

Травмы были получены после катания с горки на тюбинге.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Уссурийска хочет подать в суд на базу отдыха «Южная». По словам Кристины, она серьезно повредила голову, скатившись с горки. Сотрудники развлекательного учреждения, в свою очередь, утверждают, что женщина могла получить травмы в другом месте. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с обеими сторонами конфликта и узнал подробности ситуации.

ВМЕСТО ОТДЫХА – ТРАВМПУНКТ

По рассказу женщины, в новогодние каникулы она с мужем и тремя детьми отправилась на базу отдыха. Что может быть лучше, чем провести зимние выходные, катаясь на горках? Вот только для Кристины веселье закончилось не очень хорошо.

С ребенком на руках Кристина съехала с большой горки на тюбинге. На середине пути, по словам собеседницы, случилось страшное.

– Нас развернуло, и мы полетели вниз спиной. Я почувствовала сильный удар, а после мы с дочкой оказались на льду. Ударились головами. Я спросила, не больно ли ей, она поплакала, а потом успокоилась.

Ребенку в этой ситуации повезло больше, чем его маме. Как поделилась Кристина, у нее разболелась голова, было ощущение, что ее что-то сдавливает. После падения семья пошла на горку поменьше, женщина около семи минут стояла на улице, а потом вернулась в машину. Спустя десять минут пришел муж с детьми, и все поехали в травмпункт. Там Кристине сделали рентген.

ТРАВМА ГОЛОВЫ И ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

– По результатам кости черепа оказались целы, но был ушиб затылочной части головы, поэтому меня направили к неврологу. Я сделала КТ головного мозга и с ним пошла к врачу. Мне диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и поставили под вопрос подвывих шейного позвонка. На повторном рентгене последний диагноз подтвердился.

После обследований Кристина обратилась с претензией к базе отдыха. Она пообщалась со старшим администратором, отправила все чеки, диагнозы и попросила возместить материальные затраты. Сумма, которую запросила женщина, составила 23 тысячи рублей, хотя она уточнила, что за врачей и лечение отдала больше. Однако ей отказали.

– Муж со средним ребенком тоже скатывался с этой горки, но он ушиб только руку. Дочку скорее всего от травм спасли капюшон и шапка, а моя слетела. Планируем обращаться в суд. Связалась с Роспотребнадзором, там мне помогут составить иск. Я буду писать во всевозможные инстанции и требовать справедливости.

Кстати, Кристина отметила, что была одна свидетельница произошедшего. Незнакомка подошла и вернула упавшую шапку, а также предупредила, что с горки катится следующий человек. Именно ее женщина и пытается найти с помощью социальных сетей.

НЕУБЕДИТЕЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ

Сотрудники базы отдыха прокомментировали эту ситуацию. Старший администратор заявила, что они не нашли яму, на которую налетела Кристина. Также отметила, что горка – это часть сопки, а не специально собранная конструкция.

Редакции подтвердили, что женщине отказали в возмещении материальных затрат.

– Она обратилась к нам не сразу после случившегося, а спустя несколько дней. Мы попросили ее предоставить документы и справки доказывающие, что травмы она получила на территории базы. То, что она нам прислала, не является убедительным аргументом в ее пользу. Может, она повредила голову до того, как к нам приехала, или после.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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