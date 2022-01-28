Деньги за обочину: как будет внедряться платная парковка вдоль улиц в столице Приморья

Придорожная парковка в центре Владивостока станет платной с апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

Предстоящей весной парковка вдоль ряда улиц во Владивостоке станет платной. На первом этапе платными частично сделают обочины в центре, после к ним добавятся еще ряд улиц в разных районах города. Рассказываем, какие улицы затронут нововведения, как будет взиматься плата за стоянку, кто и в какое время сможет парковаться бесплатно.

О внедрении системы платной парковки вдоль центральных улиц во Владивостоке говорят уже не первый год, такие планы обсуждались еще в 2016 году, однако до практической реализации дело так и не дошло. В мае прошлого года, незадолго до своей отставки тему платной парковки в центре Владивостока «реанимировал» на тот момент еще глава города Олег Гуменюк, однако конкретные сроки начала работы системы не назывались.

И вот на заседании краевого правительства о скорой реализации инициативы объявил мэр Владивостока Константин Шестаков. Градоначальник заявил, что уже весной в городе стартует проект по организации платных парковочных пространств.

- Будет введено не менее 3520 парковочных мест. В том числе в городе должны быть размещены плоскостные парковки на улицах Светланская, Ивановская, Московская, Жигура, в районе Снеговая Падь. Их количество впоследствии может быть увеличено. До 30 апреля пилотным проектом запускаем сервис платного парковочного пространства на улицах Светланская, Фонтанная, Пологая, Прапорщика Комарова, Пограничная, на 395 машино-мест, – сообщил Шестаков. Мэр отметил, что запустить проект в пилотном режиме планируется до 30 апреля этого года.

Организацией платных парковочных пространств во Владивостоке в рамках концессионного соглашения занимается ООО «Цифровое Приморье».

«КП-Владивосток» обратилось в эту компанию за разъяснениями, как будут функционировать платные парковочные пространства. На наши вопросы ответил руководитель проекта по интеллектуальным транспортным системам ООО «Цифровое Приморье» Евгений Кулешов.

- Расскажите о проекте, почему, на ваш взгляд, парковка вдоль улиц должна стать платной?

- Этот проект затрагивает не только личное благополучие и благосостояние, но и комфортную среду проживания, комфортные условия эксплуатации городской инфраструктуры. Автолюбители видят, в каком хаосе сейчас наши улицы, как припаркованы автомобили. К сожалению, сегодня многие владельцы транспортных средств в нашем городе абсолютно не задумываются о том, что неправильно припарковав автомобиль, они создают помехи всем участникам дорожного движения. Когда мы введем платное парковочное пространство, мы будем давать людям возможность парковать его правильно. Это позволит оптимизировать те пространства городских улиц, которые будут эксплуатироваться под парковки. Правильно поставленный автомобиль не будет создавать помех для других, движение станет проще и корректней, люди будут понимать, что их никто не оштрафует за стоянку. Автовладельцы не будут оставлять машины надолго, потому что это станет накладным.

- Стоянка на каких улицах Владивостока станет платной и когда?

- На первом этапе платная парковка затронет пять пилотных улиц в самом центре: улица Светланская, переулок Павленко, улица Алеутская, часть улицы Прапорщика Комарова, а также часть Океанского проспекта. Пилотный проект будет не сильно отдален по времени от общего проекта. Мы откатаем в бесплатном режиме все возможности программного обеспечения, паркрайтов и когда увидим, что не мешаем движению, а только его улучшаем, будет введено платное парковочное пространство. Планируем до апреля все обкатать и в этом же месяце ввести систему в эксплуатацию.

- Парковка будет платной круглосуточно или в определенные часы?

- Мы планируем разгрузить дороги города в районе центра, куда люди приезжают на работу. Поэтому платное парковочное пространство будет действовать в рабочее время - с 8 утра до 20 вечера. Парковка с 20.00 до 8.00 утра будет бесплатной.

- Кто сможет парковаться бесплатно в любое время?

- Люди, которые проживают рядом с платными парковочными пространствами, смогут получить бесплатное резидентное разрешение и бесплатно оставлять свой автомобиль на столько, сколько потребуется. Никаких неудобств для них не будет, напротив, платная парковка обычно освобождает места, и люди, которые проживают рядом, гарантированно смогут оставлять свои машины рядом с домом. Также бесплатно смогут парковаться инвалиды, для них будут четко обозначены места специальной разметкой. Возможно, что бесплатно оставлять машину смогут и льготники местного уровня, например, многодетные семьи и другие категории. Этот вопрос будет решать Дума Владивостока – она может принять соответствующие поправки в городские правовые акты и определить конкретные категории.

- Как будет организована система оплаты парковки?

- Сейчас разрабатывается программное обеспечение, которое позволит зайти и оплатить парковку со смартфона. На прилегающих территориях также будут располагаться паркоматы, в которых предусмотрена, в том числе, оплата наличными. Кроме того, оплатить парковку можно будет даже по смс с кнопочного телефона.

- Сколько будет стоить час парковки?

- Платное парковочное пространство будет разделено на три зоны в зависимости от нагрузки и востребованности, стоимость будет разная. Конкретные значения еще не установлены, в настоящее время методика определения стоимости проходит утверждение.

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