Средь бела дня: в Угольных Копях стая уличных собак накинулась на девочку-подростка

Случилось новое нападение бездомных собак на людей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И вновь – тревожные новости о нападении бродячих животных на людей, на этот раз на Чукотке. В поселке Угольные Копи собака напала на подростка и укусила ее за ногу. Ребенка экстренно отвезли в больницу, а различные ведомства начали проверки. «Комсомолка» разбирается в ситуации.

НАПАЛИ ДНЕМ

Все произошло днем в пятницу, 28 января. 14-летняя жительница поселка Угольные Копи была во дворе дома №10 по улице Первомайская, как к ней подбежала бродячая собака и укусила за ногу. Ребенка сразу же отвезли в Чукотскую окружную больницу, где медики констатировали – небольшое повреждение средней трети левой голени. Юной жительнице Чукотки оказали помощь и отправили домой, на амбулаторное лечение.

Несмотря на то, что девочка отделалась испугом и несерьезной травмой, ведомства автономной области занялись ситуацией: следственный комитет и прокуратура начали проверки. По их результатам будут приняты решения

– В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят полноту мер, принимаемых уполномоченными органами по обращению с безнадзорными животными, а также проверят реализацию контрольных функций со стороны регионального Департамента сельского хозяйства и продовольствия, – добавили в прокуратуре.

АНАЛОГИЧНЫЕ СИТУАЦИИ

Напомним, 16 декабря 2021 года в городе Певек Чукотского автономного округа произошел подобный случай – собака укусила ребенка за левую руку, врачи определили степень тяжести ран как тяжелую. По результатам проверки прокурор Чаунского района направил в суд иск к администрации города о компенсации морального вреда.

Ранее по факту нападения собаки в Певеке на другого несовершеннолетнего ребенка прокурор района направил аналогичное заявление. Суд удовлетворил иск, и с мэрии взыскали 25 тысяч рублей.

БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА

После трагедии в Забайкалье, где бродячие собаки загрызли первоклассницу, вся страна стала внимательней относиться к проблеме безнадзорных животных. Со всех уголков России появляются различные истории, связанные с уличными псами. По большей части это рассказы о том, что в том или ином районе города бегают целые стаи, однако же вопрос все равно надо решать.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, которые следят за этой ситуацией на местах, а также разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. Главы регионов стали поднимать тему на законодательном уровне.

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