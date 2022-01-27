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Владивосток27 января 2022 4:29

«Она кричала на весь район». Жительница Приморья спасла девочку от собак игрушечной машинкой

В Большом Камне на ребенка набросились бездомные псы
Екатерина МАКСИМОВА
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Страшно представить, чем могла закончиться эта история, если бы взрослых не оказалось рядом.

Страшно представить, чем могла закончиться эта история, если бы взрослых не оказалось рядом.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В сети появилось сообщение, которое напугало приморцев. Люди рассказали, что в Большом Камне ранним утром, у магазина «1000 мелочей» они услышали визги собак, человеческие крики и выстрелы. В комментариях под публикацией женщина написала, что в этом же месте, буквально за день до этого, на ее глазах свора псов набросилась на ребенка.

- Жутковато. Подозреваю, что бродячие собаки напали на домашнюю и их ликвидировали. Когда закончится этот беспредел с бездомными животными?! – пишет автор поста.

Жительница Большого Камня поделилась своей историей встречи с дворнягами. Она услышала крик, плакала девочка, которую окружили псы. Страшно представить, чем могла закончиться эта история, если бы взрослых не оказалось рядом.

- Сама лично вчера вечером отгоняла двух бродяжек от девочки, они ее кусали за ноги и тянули за штанины, малышка кричала и плакала на весь район, пришлось кинуть в дворняг машинкой своего ребенка. Это произошло в районе Гагарина за магазином «1000 мелочей», - рассказала женщина.

После трагедии в Забайкалье, где стая собак загрызла первоклассницу, люди в разных регионах страны стали просить властей серьезно подойти к вопросу с бездомными животными. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, которые следят за этой ситуацией на местах, а также разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.

Нападения собачьих стай, многолетняя головная боль для Приморья. Олег Кожемяко заявил, что нам необходим закон об обязательном чипировании зверей, который помог бы, как минимум, быстро определять хозяев и возвращать питомцев домой. Он так же добавил, что нынешний закон о безнадзорных животных «беззубый» и людей не защищает.

Во Владивостоке эту проблему пытаются решить гуманно. Фонд «Друг Рич» при поддержке администрации отлавливает дворняжек, стерилизует, чипирует, держит у себя какое-то время, отдает их в добрые руки, либо выпускает в место, где их и поймали. Но даже это не решает проблему, ведь чипированные животные могут прибиться в уличную стаю и уже нет никаких гарантий, что они не нападут на людей. Но какой спрос с четвероногих? Не по своей вине ведь они оказались на улице. Каждый раз, когда поднимается этот вопрос, мы приходим к одному выводу: хочешь исправить ситуацию – начни с себя.

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