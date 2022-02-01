В Приморье полицейский насмерть сбил амурского тигра

Труп краснокнижного хищника отправили на экспертизу. Фото: instagram.com/amurtigercenter

В Пожарском районе Приморского края амурский тигр выскочил на неосвещенную дорогу и погиб под колесами легкового автомобиля. За рулем был полицейский, он не оставил животное, а сообщил обо всем и дождался прибытия оперативной группы.

- Предварительно установлено, что сотрудник изолятора временного содержания ОМВД России по Пожарскому району, двигаясь на личном автомобиле марки ToyotaMark2, в районе 242 км автодороги "Уссури" совершил наезд на хищника, который выпрыгнул из лесного массива на дорогу, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Владивосток" в пресс-службе У МВД по Приморскому краю.

Центр «Амурский тигр» сообщил на своей странице в Инстаграм, что труп краснокнижного хищника отправили на экспертизу, которую проведут специалисты центра.

- В этом случае жаль и бедного тигра, и бедолагу водителя. Но все-таки человек поступил как нужно. Не сбежал, как многие делают, - комментируют приморцы трагедию.

Напомним, что подобные случаи, к сожалению, с периодичностью происходят в Приморье. Редкие полосатые кошки умирают не своей смертью, когда попадают под колеса авто, либо от рук человека. Самыми уязвимыми оказываются тигрята, они чаще всего и нарываются на неприятности, когда уходят слишком далеко от мамы-тигрицы.

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