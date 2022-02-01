Олег Кожемяко показал, как будет выглядеть будущая Владивостокская кольцевая автодорога

Проект подразумевает строительство автодороги вдоль Амурского залива и двух мостов. Фото: кадр из видеовизуализации

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в своем канале в Telegram видеовизуализацию первого этапа строительства Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД).

«Друзья, это визуализация первого этапа Владивостокской кольцевой автодороги. Проект подразумевает строительство 2,2 км трассы вдоль Амурского залива до Токаревского маяка. Три развязки: на Эгершельде, на Университетском проспекте сразу за Русским мостом и в районе посёлка Канал. Четырёхполосный мост до острова Елена протянется на 2 км. Высота моста над акваторией - 70 метров», - написал о проекте Олег Кожемяко.

По его словам, интерес к строительству ВКАД уже проявили 5 крупных компаний. Проект собираются реализовать по механизму государственно частного партнерства, на него уйдет около 6 лет, отметил глава Приморья.

ВКАД поможет значительно уменьшить пробки в центре Владивостока, перенаправить грузы из порта в объезд и дать новое развитие острову Русский, добавил он.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», строительство Владивостокской кольцевой автодороги обсуждают еще с середины прошлого десятилетия. Впервые о ней заговорили еще при мэре Игоре Пушкареве, который активно продвигал идею создания дороги в обход района Эгершельд с мостами с материка на остров Елены и далее мост на остров Русский. В последующие годы проект обсуждался на разных площадках.

На днях стало известно, что реализацию проекта могут отдать частной китайской корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC), соглашение с которой было подписано еще на полях шестого ВЭФ во Владивостоке осенью прошлого года. Также стало известно, что реализацию проекта оценивают в 84 миллиарда рублей.

Уже известно, что проезд по ВКАД будет платным - датчики будут фиксировать проезжающих по системе free flow, деньги спишут автоматически. Проект подсмотрели у ЦКАД в Москве, разработка продлится до конца года, а строительство китайский подрядчик начнет в 2023 году. Планируется, что большая стройка даст больше 1000 рабочих мест.