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Владивосток2 февраля 2022 2:17

Судно с 18 тоннами топлива затонуло в порту Зарубино в Приморье

Старший механик погиб, капитан госпитализирован
Руслан НОВИКОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Cудно затонуло в 9 часов утра у порта в Зарубино. Фото: newsvl.ru

Cудно затонуло в 9 часов утра у порта в Зарубино. Фото: newsvl.ru

ЧС произошло минувшим утром в порту Зарубино в Хасанском районе. Судно-краболов "Акванавт" компании "Примкраб" затонуло, старший механик Игорь С. погиб, его тело уже достали на поверхность из воды, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как стало известно "КП-Владивосток", на борту находится 18 тонн топлива, но утечки нет. В пресс-службе уточнили, что на участке установлены боновые ограждения. Капитан корабля Евгений О. госпитализирован в больницу в поселке Зарубино - у мужчины переохлаждение. Всего эвакуировали 14 членов экипажа.

На месте работают специалисты МЧС, прибыл транспортный прокурор Приморья. Фото: news.vl

На месте работают специалисты МЧС, прибыл транспортный прокурор Приморья. Фото: news.vl

По предварительным данным транспортной прокуратуры, авария произошла у причала порта в 9:12. Судно резко накренилось на левый борт при выгрузке продукции, корма начала опускаться под воду ниже уровня носа корабля. В этот момент одним из первых выскочил повар в состоянии шока, как сказал автор одного из видеороликов за кадром.

Момент, когда судно получило резкий крен. Фото очевидцев

Момент, когда судно получило резкий крен. Фото очевидцев

На месте работает транспортный прокурор Приморья и спасательные службы. Прибыл и глава Зарубинского городского поселения Олег Неглядов. Прокуратура начала проверку по факту. После оценки в случае необходимости ведомство примет меры.

Напомним, в ноябре прошлого года "Комсомолка" подробно писала о крушении панамского судна Rise Shine в порту Находки. Иностранных моряков тогда эвакуировали приморские спасатели.

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