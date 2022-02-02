Судно с 18 тоннами топлива затонуло в порту Зарубино в Приморье

Cудно затонуло в 9 часов утра у порта в Зарубино. Фото: newsvl.ru

ЧС произошло минувшим утром в порту Зарубино в Хасанском районе. Судно-краболов "Акванавт" компании "Примкраб" затонуло, старший механик Игорь С. погиб, его тело уже достали на поверхность из воды, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как стало известно "КП-Владивосток", на борту находится 18 тонн топлива, но утечки нет. В пресс-службе уточнили, что на участке установлены боновые ограждения. Капитан корабля Евгений О. госпитализирован в больницу в поселке Зарубино - у мужчины переохлаждение. Всего эвакуировали 14 членов экипажа.

На месте работают специалисты МЧС, прибыл транспортный прокурор Приморья. Фото: news.vl

По предварительным данным транспортной прокуратуры, авария произошла у причала порта в 9:12. Судно резко накренилось на левый борт при выгрузке продукции, корма начала опускаться под воду ниже уровня носа корабля. В этот момент одним из первых выскочил повар в состоянии шока, как сказал автор одного из видеороликов за кадром.

Момент, когда судно получило резкий крен. Фото очевидцев

На месте работает транспортный прокурор Приморья и спасательные службы. Прибыл и глава Зарубинского городского поселения Олег Неглядов. Прокуратура начала проверку по факту. После оценки в случае необходимости ведомство примет меры.

Напомним, в ноябре прошлого года "Комсомолка" подробно писала о крушении панамского судна Rise Shine в порту Находки. Иностранных моряков тогда эвакуировали приморские спасатели.

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