Как спасали моряков с иностранного судна у берегов Приморья

Фото: КП – Владивосток

Утро вторника, 9 ноября, началось с неожиданной новости – возле берегов Приморья потерпел крушение контейнеровоз Rise Shine. С первыми лучами солнца было известно только то, что судно с 14 членами экипажа село на мель в районе бухты Козина в заливе Восток. В течение дня новостной клубок распутывался, с каждым часом давая все новые и новые подробности. Появлялись новые видео и фото, интересные крупицы информации, а с закатом пазл собрался и картина происшествия стала известна почти полностью. «КП – Владивосток» собрала для своих читателей всю историю, расположила ее в хронологическом порядке и добавила яркие кадры, которые дарят надежду, как и то, что история закончилась без жертв.

Судно село на мель утром 9 ноября. Фото: Павел ТЮКОВ, «КП – Владивосток»

Причиной крушения, видимо, стал шторм. Фото: Павел ТЮКОВ, «КП – Владивосток»

СИГНАЛ SOS

Рано утром контейнеровоз Rise Shine с портом приписки в Панаме подал сигнал о посадке на мель в бухте Козина в заливе Восток Японского моря. На борту иностранного судна находится 14 членов экипажа, все граждане Китая. Информация была получена в 5:02 и в 5:40 оказалась в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморью. К месту происшествия из Владивостока выдвинулась подмога – туда направилось спасательное судно «Лазурит» (ФГБУ «Морспасслужба»). Однако вскоре стало ясно, что буксир не сможет подойти близко к «Райзшайн» из-за сильной накатной волны. В Приморье на 8 и 9 ноября было объявленное штормовое предупреждение из-за пришедшего с Китая циклона, атмосферное явление принесло в наш регион штормовой ветер и обильные осадки.

В 10:30 капитан контейнеровоза сообщил дежурному Владивостокского морского спасательно-координационного центра (ВМСКЦ), что существует угроза членам экипажа. Через 15 минут в аэропорт «Озерные ключи» вылетели четыре спасателя на вертолете Ми-8. Также туда выдвинулась оперативная группа из Находки и бригада медиков.

На помощь иностранным морякам выдвинулись спасатели из Владивостока и Находки. Фото: Павел ТЮКОВ, «КП – Владивосток»

Спасательный буксир «Лазурит» не смог подойти к Rise Shine из-за сильного наката волны. Фото: Павел ТЮКОВ, «КП – Владивосток»

ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ

Приморье сразу же облетела новость, что контейнеровоз сел на мель из-за трещины в борту, а в связи с этим мог произойти и разлом топливных баков. Очевидцы, которые специально приехали к берегу посмотреть на ЧП, слышали скрежет металла, звук разлетался над всей акваторией. К месту происшествия выехали экологи, а сотрудники МЧС провели экстренное совещание с губернатором края Олегом Кожемяко. Глава региона дал указание в любом случае опоясать это место боновыми ограждениями, чтобы не допустить загрязнения акватории, если, все же, течь есть. К тому же было неизвестно, какой груз находится на борту судна.

Также продолжала нарастать напряженность из-за сильного ветра и высоких волн – ведь в железных тисках находятся 14 человек. Губернатор отметил, что спасение людей – одна из важнейших задач.

Спасение происходило в трудных метеоусловиях. Фото: Павел ТЮКОВ, «КП – Владивосток»

Все 14 членов экипажа панамского судна спасены. Они – граждане КНР. Фото: Павел ТЮКОВ, «КП – Владивосток»

НЕ ПУГАЮТ НИ ВОЛНЫ НИ ВЕТЕР

Во второй половине дня к контейнеровозу подлетел вертолет МЧС. Операция проходила в сложных условиях – порывы ветра достигали 15 метров в секунду, высота волн – трех метров, а спасатели выполняли десантирование на труднодоступную местность с высоты от 20-25 метров. Однако это не помешало специалистам успешно затащить на борт всех моряков и доставить их на берег. Помощь ожидавших врачей им не понадобилось. Губернатор пообщался со спасенными членами экипажа и выяснил, что их самочувствие в порядке.

Начальник ГУ МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин высоко оценил спасательную операцию своих подчиненных.

– Эвакуация осложнялась сложными метеоусловиями: большой волной, сильными порывами ветра, но тем не менее операция проведена успешна. На данный момент жизни и здоровью экипажа иностранного судна ничего не угрожает. Я могу оценить работу наших спасателей – авиации МЧС – только на отлично, – сказал Чурсин.

Глава приморского МЧС Роман Чурсин высоко оценил работу спасателей. Фото: Павел ТЮКОВ, «КП – Владивосток»

Дальнейшие работы с контейнеровозом пока что невозможны из-за сложных погодных условий. Фото: Павел ТЮКОВ, «КП – Владивосток»

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА

Иностранных моряков сразу после спасения разместили в гостинице «Меркурий» в Находке. Однако судно все еще стоит в акватории Приморья, и в настоящее время разгрузить его невозможно. Олег Кожемяко заявил, что работа начнется сразу, как только нормализуется погодная обстановка. Все это время на месте происшествия будут дежурить оперативные службы. При этом стоит отметить, что опасных грузов в контейнерах не оказалось.

Вот только несмотря на счастливый исход, Дальневосточная транспортная прокуратура уже начала проверку по факту происшествия, сотрудники ведомства проверят, как были исполнены требования о безопасности мореплавания, также они дадут оценку своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов.

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