Крупный федеральный застройщик приступил к освоению лесного массива между Снеговой Падью и ЖК «Изумрудный» во Владивостоке

На месте будущей стройки появились информационные баннеры. Фото: предоставлено жителями

Крупнейший российский застройщик - группа компаний «ПИК» - приступила к созданию нового жилого микрорайона на территории лесного массива, разделяющего Снеговую Падь и ЖК «Изумрудный». На месте грядущей застройки появились информационные баннеры, извещающие о будущем жилом комплексе под названием «Снежный парк».

Растяжки с визуализацией домов будущего микрорайона буквально на днях появились у границ лесного массива между домами на улице Майора Филипова и Адмирала Горшкова.

Под застройку запланирован жилой массив между Снеговой Падью и ЖК "Изумрудный"

На стендах представлен облик будущих домов – это строения в фирменном стиле компании - бетонные «коробки» разной этажности. Также указан сайт застройщика, который приглашают посетить для покупки квартир. Судя по размещенным на баннерах картинкам, постройки в новом микрорайоне планируются от 9 до 14 этажей. При этом по расположению балконов заметно, что многоэтажки, скорее всего, будут густонаселенными.

Судя по картинкам, будущие дома "Снежного парка" будут от 9 до 14 этажей

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», резко против предстоящей застройки лесного массива между Снеговой Падью и ЖК «Изумрудный» выступили местные жители. Они обращались в соцсетях к главе Владивостока Константину Шестакову и создали петицию к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой пересмотреть решение о застройке превратить его в место для прогулок и отдыха.

Люди также указывали, что новый микрорайон существенно усложнит и без того острые для Снеговой Пади и «Изумрудного» вопросы: нехватки мест в школах и детсадах, высокую транспортную загруженность, проблемы с парковочными местами. Пока обращения остались без какой-либо реакции властей.

Известно, что проект ГК «ПИК» в Снеговой Пади имеет статус приоритетного инвестиционного проекта Приморского края, что гарантирует застройщику поддержку со стороны краевого правительства.

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