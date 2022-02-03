Аукцион невиданной щедрости: в Приморье торговец скупает краденое, предлагая владельцам раскошелиться за свой же товар

Хоть у мужчины и не было видно лица, его все равно узнали в социальных сетях Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке люди объединились, чтобы найти неизвестного, который проник в магазин и украл видеокарты. Похитителя нашли и даже пропажу отыскали, но вот, чтобы вернуть ее, пришлось столкнуться с рядом сложностей. Придать ситуацию огласке решил Алексей Сотов, «Комсомолка» ранее писала о нем и рассказывала, как этот мужчина разоблачает мошенников и возвращает приморцам пропавшие сотовые телефоны. Сам он чинит технику, таким образом ему удается совмещать труд с добрым делом. В этот раз он решил помочь своему коллеге, руководителю одного из сервисных центров в городе. По словам Алексея, он думал, что такая история могла произойти только в кино, но вот она реальность, о которой мы сейчас вам расскажем.

К нашему герою обратился за помощью его знакомый Коля (здесь и далее имена изменены). Он прислал видео, на котором заметно, как какой-то мужчина, лица которого было почти не разглядеть из-за маски и шапки, пробрался в торговый комплекс и выкрал четыре дорогие видеокарты. Именно этот ролик и разлетелся по местным пабликам. Алексей предположил, что таким образом будет надежда найти того, кто узнает этого человека. И да, чудо случилось, кончено было тяжело в это поверить, ведь на записи у злоумышленника были видны лишь глаза.

- Мне позвонил человек, который узнал негодяя. Оказалось, что он живет недалеко от сервисного центра. Коля вместе с полицейским пришел к нему домой и весь разговор записал на диктофон. Мужчина признался во всем и сказал, что продал карты в магазин техники, который находится недалеко от торгового комплекса. Коля связался с администратором, она подтвердила, что купила эти видеокарты за 71 тысячу рублей. Преступник назвал ту же цену, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды- Владивосток» Алексей Сотов.

На этом история, по идее, должна была закончиться, но она только набирает обороты. По словам Алексея, незадолго до того, как удалось найти загадочную личность с видео, Николаю написали его коллеги, которые тоже работают в сфере техники. Они сказали, что его карты пытается продать их знакомый Эрик. Мужчина к тому же директор магазина, куда и продали пропажу.

- Коля позвонил Эрику, предложил ему выкупить их по той цене, по которой тот их приобрел, мужчина сказал, что подумает и перезвонит. Никаких звонков не было, а все сообщения игнорировались. Карты все никто не покупал, потому что многие общие знакомые Николая и Эрика не велись на объявления о продаже, так как знали, что техника краденая. И так было до тех пор, пока Коля не скинул директору этого магазина запись с признанием преступника и разговор с администратором.

После этого, по словам Сотова, занятой бизнесмен соизволил ответить на звонки, но потребовал за карты не 71 тысячу, а 130. «По другому никак», - такой ответ услышал Николай. Конечно же это возмутило мужчину, мало того, что он выкупает свое краденое имущество, так еще и просят сумму в два раза дороже. Эрику все эти возмущения не пришлись по душе, он сбросил трубку и вновь принялся игнорировать своего знакомого.

- Коля узнал адрес Эрика, приехал к его дому, пнул машину, на той сработала сигнализация. Он хотел, чтобы тот вышел, забрал деньги, но и это не помогло. Директор магазина техники, по словам знакомых, в это время продолжал попытки продать эти карты. Боялся, что потеряет прибыль. А у владельца этих самых карт сдавали нервы. Он говорил, что пока дело расследовали, технику могли в любой момент выкупить.

Николай написал Алексею, что после этого ему все-таки удалось дозвониться до бизнесмена. Он все еще просил 130 тысяч, вместо 71, однако сказал , что пусть попробует перевести ту сумму, за которую изначально выкупили карты, а там будет видно. Деньги Коля перевел сотруднику магазина, но администратор сказала, что этого мало. Мужчина понял, что эта война бессмысленна и перевел оставшуюся сумму.

- Эрик намекнул Коле еще заплатить за все переживания и волнения, что свалились на его голову, но взять еще больше денег у бизнесмена не получилось. Я разузнал у знакомых, как работает эта компания. Они выкупают краденую технику, раскидывают по точкам, продают, а когда приходит полиция, у них один сценарий: «А мы, когда покупали, не знали, что краденое». И выходят сухими из воды.

Конечно, финал этой истории хеппи-эндом назвать нельзя, но она, как минимум, поучительная. Вроде бы и похитителя нашли, (сейчас он задержан и ответит по закону) и карты на месте, а неприятный осадок остается. Кто в итоге победил? Добро, зло или глупость, решать вам.

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