Глава Примгидромета опроверг снежный удар по Приморью и рассказал о погоде на февраль

Во Владивостоке не ожидают осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавнюю новость о том, что в феврале погода Приморья кардинально поменяется, опубликовали ряд местных СМИ. На основании данных портала Gismeteo жителям края предрекали мощные снегопады и рекордно низкую температуру. В прессе назывались даже точные даты «апокалипсиса» - с 14 по 17 февраля. Пугающие новости поспешил опровергнуть начальник «Примгидромета» Борис Кубай, заверив приморцев, что краю ничего из вышеперечисленного не угрожает.

По словам синоптика, до 20 февраля температура воздуха будет стремиться к нулю градусов, а в некоторых районах даже достигнет положительных значений. И уже в третьей декаде февраля жители края почувствуют приближение долгожданной весны:

- В конце первой декады — начале второй декады февраля весна попытается приблизить максимальную температуру воздуха к нулю градусов, а кое-где в Приморье и к положительным отметкам. Правда, эта попытка продлится не больше трех дней и дальше зима вернет температуру в обычное русло, но уже в третьей декаде февраля весна будет пытаться заявлять о себе все больше и больше.

В целом до середины месяца февраль будет «малоснежным», считает Кубай. Над Приморьем господствует так называемая квазиоднородная воздушная масса – иными словами, перемешанный слой атмосферы. Из-за этого аномалий погоды не ожидают, однако столбики термометров будут гулять «вверх-вниз» примерно на пару градусов в течение всего месяца.

До Владивостока снег, кстати, точно не доберется – по крайней мере, в первой половине февраля. По словам синоптика, все циклоны, которые бороздят акватории Японского моря сейчас, не смогут добраться до дальневосточной столицы.

Стоит отметить, из-за повышения среднесуточных температур пожароопасность в крае возрастает – это подтвердил и Борис Кубай. Как писала «Комсомольская правда - Владивосток», масштабный пожар окутал местность близ поселка Зарубино в Хасанском районе. Это первое природное возгорание в этом году.

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