Огонь в Зарубино распространился на восемь километров, пламя подступает к домам

Огненное зарево освещает горизонт. Фото: предоставлено очевидцами.

Неконтролируемый пал травы в Хасанском районе принимает все более пугающий масштаб. Как ранее писала "КП-Владивосток", в эти часы полыхает лесополоса в поселке городского типа Зарубино. По данным пресс-служба краевого министерства ГО и ЧС, горит сухая растительность, с фронтом больше 8-ми километров, есть угроза населенному пункту.

Мощный пожар в Зарубино. Фото: из социальной сети

- На месте работают 27 ПЧ, 18 ПЧ, 52 ПЧ 21-го отряда противопожарной службы, 12 человек, 3 единицы техники. Дополнительно на защиту поселка отправлено отделение 49 ПСЧ 7-го ПСО, 1 автоцистерна, 2 человека личного состава, - отметили в ведомстве.

По данным специалистов, сейчас огонь приблизился к жилым постройкам на расстояние около 500 метров, эвакуация населения пока не требуется. В эпицентр событий выехал глава Хасанского района и начальник ГО и ЧС.

Неконтролируемый пал стал причиной серьезного пожара. Фото: пресс-служба краевого министерства ГО и ЧС.

Напомним, местные жители забили тревогу в четверг вечером, когда огненное зарево оказалось видно не только в Зарубино, но и в Посьете, а также в Славянке. Приморцы переживают, что пламя может перекинуться на жилые дома или базы, которых в жемчужине туристического отдыха края хватает.

Как отмечают очевидцы, в этот напряженный вечер, в одну из местных пожарных машин, спешащих на вызов, еще и кто-то врезался. На подмогу коллегам срочно отправили подразделения из ближайших населенных пунктов.

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