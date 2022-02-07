Суровые холода и снегопады предсказывают приморские синоптики на этой неделе

Циклон придет в Приморье из Китая. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Рабочая неделя с 7 по 11 февраля в Приморье начнется с морозов. В некоторых районах края выпадет снег различной интенсивности. Об этом рассказали специалисты портала «Примпогода».

В понедельник, 7 февраля, температура в некоторых районах опускалась до -24°С. К счастью, осадков в крае не было, а северо-западный ветер достигал умеренных порывов.

Ночь на вторник, 8 февраля, также будет морозной. Столбики термометров достигнут отметки -16...-25°С. В горных районах морозы опустят до -26...-31°С, на побережье будет теплее – температура составит -8...-14°С. Днем максимальные значения температур в Приморье составят -2...-9°С.

К середине недели в край будет поступать более теплая воздушная масса. Ночью потеплеет на 1 – 5 градусов, а днем температура поднимется до -1...-7°С. Южной половине Приморья повезло больше: морозы отступят и начнутся оттепели, столбики термометров будут показывать до +4°С.

В четверг, 10 февраля, в крае все также не будет снега и сохранится тепло. А вот в пятницу, 11 февраля, погода резко изменится. Со стороны Китая в край придет циклон, из-за которого во многих районах начнется снегопад различной интенсивности.

Большую часть времени в дальневосточной столице осадки на этой неделе не ожидаются.

В понедельник и во вторник, 7 и 8 февраля, во Владивостоке умеренные морозы: минимальные значения температуры -10...-13°С, максимальные -4...8°С.

В среду, 9 февраля, начнет теплеть, и минимальная температура достигнет -6...-9°С, а максимальная -1...-4°С.

В пятницу, 11 февраля, появится облачность. К вечеру в приморской столице может пойти небольшой снег.

Напомним, что ранее глава Примгидромета Борис Кубай опроверг снежный апокалипсис, который предсказывали Приморью в середине февраля.

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