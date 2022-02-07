Пенсионера из Владивостока осудили на 12 лет за госизмену

Подсудимого подозревали в сборе и передаче иностранному государству секретных сведений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский краевой суд вынес приговор пенсионеру из Владивостока, Виктора К. осудили за государственную измену. Мужчине грозило до 20 лет колонии, в итоге назначили 12. Его признали виновным в сборе и передаче иностранному государству секретных сведений о гидроакустических системах обнаружения подводных лодок.

Ранее дело рассматривал Лефортовский суд Москвы. Изначально детали не разглашались. Все было под грифом "совершенно секретно". Известно, что Виктор работал на российские спецслужбы. Окончательную точку в судебном процессе поставил Приморский краевой суд.

- Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств ему определено минимально установленное законом наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима, - сообщает Приморский краевой суд.

Так же, в качестве дополнительного наказания осужденному назначили штраф 300 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год. В этот срок зачли время его содержания под стражей начиная с 10 декабря 2019 года. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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