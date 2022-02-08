Рассчитайтесь, кто в полоску. В Приморье посчитали тигров

Следы редких полосатых кошек считали практически на всей территории края. Фото: АНО «Центр «Амурский тигр»

Пока приморцы отдыхали на выходных, 5 февраля ученые бродили по тигриным следам, чтобы провести учет краснокнижных хищников. Специалисты прошли по заранее составленным маршрутам и зафиксировали все обнаруженные характерные следы. Стоит отметить, что в этом году мероприятие впервые стало «открытым» и к нему мог присоединиться любой желающий, нужно было только зарегистрироваться.

Следы редких полосатых кошек считали практически на всей территории края. Не стали трогать только те районы, где мало снега. В столь важном деле по современным методикам работают профессионалы, так что принять одного и того же полосатого за другого не получится. В центре «Амурский тигр» отметили, что все данные учетчики занесли в дневник единовременного учета, они дадут долгожданный ответ на важный вопрос: «Так сколько же в Приморье тигров?».

– После обработки данных мы получим сведения не только о численности тигра, но и о его распространении по территории, состоянии его кормовой базы – копытных животных, а также об антропогенных воздействиях на природную среду. Этот материал позволит получить свежие данные, которые войдут в новую редакцию Стратегии сохранения амурского тигра в России, которую планируют утвердить в этом году. Этот документ определит приоритеты сохранения и изучения популяции амурского тигра на следующие десять лет, – отметил первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый.

Наблюдать за полосатыми красавцами будут до конца зимы. Предварительные итоги сплошного учета амурского тигра будут подведены в конце мая 2022 года, а окончательные цифры представят в сентябре на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке.

Сейчас специалисты оценивают популяцию амурских тигров в России более чем в 600 особей, две трети популяции обитают на территории Приморья, остальная часть – в Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области. Обычно сплошной учет проходит раз в десять лет, в прошлый раз он проходил зимой 2014-2015 годов. Однако в год Тигра специалисты решили немного изменить свой график и посчитать хищников в 2022-ом.

Принять одного и того же полосатого за другого не получится. Фото: АНО «Центр «Амурский тигр»

ПО ТЕМЕ:

Следы тигра с тигренком заметили на сопке во Владивостоке

Сложные погодные условия и отсутствие корма вынуждают хищников заходить в населенные пункты. Добычей полосатых становятся собаки и лошади (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.