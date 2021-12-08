Следы тигра с тигренком заметили на сопке во Владивостоке

Полосатые хищники стали все чаще выходить к людям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большие объемы выпавшего снега и отсутствие в лесах достаточного для пропитания количества дичи стали причиной регулярного появления амурских тигров вблизи населенных пунктов Приморья. Голодные хищники не только приходят к частным домам, но и нападают на собак и лошадей.

Как стало известно «Комсомольской правде - Владивосток», в Единой дежурной диспетчерской службе и полиции регулярно фиксируются сообщения жителей края, ставших свидетелями появлений тигров. Так, жительница Советского района Владивостока рассказала, что во время прогулки в лестной местности на улице Давыдова на сопке в неподалеку от конюшни она обнаружили следы тигра с тигренком. Женщина сразу сообщила о произошедшем в полицию. Вскоре на место выехали стражи порядка и специалисты охотнадзора для обследования близлежащей территории.

Появление хищника в черте города -все же редкость, чаще всего тигров наблюдают вблизи населенных пунктов края. Так, жительница села Вишневка Спасского района рассказала о том, что зверь задрал и утащил в лес кобылу с жеребенком. После нападения местные пастухи опасаются за сохранность скота.

Глава Глубиненнского сельского поселения Красноармейского района сообщил, что в селе Глубинном в темное время суток тигр проник во двор частного дома, где задрал собаку. А житель села Максимовка в Тернейском районе рассказал о том, что в 300 метрах от жилых домов хищник напал на его лошадь.

Еще один случай появления тигра произошел в селе Новосысоевка, где на улице Нижневосточной возле жилых домов его увидела местная жительница. Женщина также сообщила о произошедшем в диспетчерскую службу.

В случае обнаружения хищника или его следов, специалисты просят звонить в полицию или по телефону горячей линии охотнадзора по Приморью: 8 (423) 239-09-90.

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