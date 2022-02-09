За бывшим главным гаишником Приморья пришли силовики

За Олегом Зубакиным пришли по делу о коррупции при сдаче на права

К бывшему начальнику ГИБДД по Приморскому краю Олегу Зубакину нагрянули силовики. По информации источника «КП-Владивосток» в силовых органах, по всем адресам экс-главного гаишника края работают сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

Обыски проходят по всем местам жительства Олега Зубакина.

Как пояснил источник, обыски связаны с громким задержанием в сентябре прошлого года преступной группы во главе с начальником межрайонного экзаменационного отдела Александра Белова. Ее участников подозревают в организации коррупционной схемы при сдаче граждан экзаменов для получения водительского удостоверения.

В ходе следствия все задержанные дали показания на бывшего начальника краевого ГИБДД. Две недели назад Олег Зубакин подал в отставку и ушел на пенсию.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в сентябре 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника межрегионального экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Приморскому краю и семи других участников преступной группы. Они подозреваются в двух эпизодах преступления по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ – взятка.

По версии следствия, подозреваемый привлек своих подчиненных и посредников со стороны, чтобы получать взятки от тех, кто хотел успешно сдать экзамены на водительские права. Организованная группа промышляла подобным с 2018 года по 14 апреля 2021-го. Официально доказаны два факта взятки – 50 и 65 тысяч рублей.

Досье «КП-Владивосток»

Олег Викторович Зубакин родился 21 февраля 1967 года в поселке Улья Хабаровского края. В 1993 году окончил Хабаровский педагогический институт, в 2004 году - Дальневосточный юридический институт МВД РФ. К службе в органах внутренних дел приступил в 1993 году, в качестве инспектора дорожно-патрульной службы отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД города Хабаровск. В последующие годы командовал различными полками ДПС Хабаровска и Хабаровского края. В 2010-2011 годах замещал должность заместителя начальника Управления – начальника отдела организации дорожно-патрульной службы и розыска УГИБДД УВД России по Хабаровскому краю. В 2012 году был назначен на должность начальника Управления ГИБДД Управления МВД России по Приморскому краю, которую занимал до января 2022 года.

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