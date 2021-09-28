Семь друзей ГИБДДшника-взяточника: сбежавшего во Владивостоке полицейского удалось поймать

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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции и гражданских лиц, которые подозреваются в организации коррупционной схемы при сдаче граждан экзаменов для получения водительского удостоверения. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело возбудили в отношении начальника межрегионального экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Приморскому краю и семи других участников преступной группы. Они подозреваются в двух эпизодах преступления по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ – взятка.

По версии следствия, подозреваемый привлек своих подчиненных и посредников со стороны, чтобы получать взятки от тех, кто хотел успешно сдать экзамены на водительские права. Организованная группа промышляла подобным с 2018 года по 14 апреля 2021-го. Официально доказаны два факта взятки от граждан – 50 и 65 тысяч рублей.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Проведены обыски, изъяты документы, выясняется, были ли другие случаи получения взяток.

Изначально была информация, что задержали только замначальника МЭО ГИБДД Александра Скворцова, а начальник Александр Белов сумел убежать. Однако по последним уточненным «КП – Владивосток» данным, задержаны все участники преступной схемы.

Преступление выявлено при взаимодействии сотрудников Следственного комитета и УФСБ России по Приморскому краю.

– 28 сентября сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности краевого УМВД во взаимодействии с УФСБ России по Приморскому краю проведены мероприятия в рамках ранее возбужденного следственными органами уголовного дела по факту получения незаконного денежного вознаграждения сотрудниками МЭО УГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Руководством УМВД России по Приморскому краю назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются, – отметили в следкоме.

Напомним, днем 28 сентября силовики нагрянули с обысками в МЭО ГИБДД. В результате операции задержали одного человека – заместителя начальника межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД Управления МВД России по Приморскому краю Александра Скворцова. Начальник Александр Белов сумел сбежать.

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