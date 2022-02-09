Участники страшного зверства пойдут под суд за двойное убийство и сожжение тел в Приморье

Преступление было совершено в июле 2021 года. Спустя полгода подозреваемые окажутся на скамье подсудимых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Громкое дело об убийстве, которое потрясло Приморье своей жестокостью в июле прошлого года, вновь на слуху. Тогда двух мужчин нашли избитыми, связанными и сожженными возле кострища на одном из берегов реки Тигровая в ущелье Дарданеллы. Сейчас же двое подозреваемых окажутся на скамье подсудимых. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

СВЯЗАННЫЕ НОГИ И СОЖЖЕННЫЕ ТЕЛА

19 июля выдалось жарким днем, но не только из-за погоды. Село Хмельницкое, да и все Приморье, поразила новость. Недалеко от дома по улице М. Попова нашли двух 45-летних мужчин из Партизанска с многочисленными ожогами, ноги одного из которых были связаны. Тела лежали в кострище в лесу на правом берегу реки Тигровая, недалеко от этого места была сожженная машина одного из рыбаков.

Сожженный автомобиль. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Следователи завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство двух лиц.

ОПЕРАТИВНЫЙ ПОИСК

Через несколько дней следователи продвинулись в разгадке страшного преступления. Они нашли двух подозреваемых – молодых людей из поселка Авангард. В «гости» к приморцам 22 и 27 лет пришли оперативники, у них дома нашли орудие убийства, сотовые телефоны потерпевших и похищенные из машины ценные вещи. А у одного из парней также найдена большое количество наркотиков.

После подозреваемых отвезли на место преступления, где каждый из них наглядно показал свои действия и описал свою роль в ужасном деле.

Подозреваемые рассказывают, как совершали преступление. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ

Как рассказали задержанные, двое мужчин остались на ночлег после неудачной рыбалки и познакомились с компанией из трех человек, те собирали дикоросы. Новые знакомые решили выпить.

Вскоре один из компании решил угнать машину новоиспеченных приятелей. Он забрался в салон, но тут его заметил хозяин авто. Началась ссора, подозреваемый не выдержал и ударил владельца автомобиля по голове фонариком. После он связал ему ноги и перетащил к костру, где спал второй погибший.

Парень требовал отдать ему ключи от машины, а потом он исполосовал мужчин ножом. Чтобы скрыть следы преступления подозреваемый поджег тела.

Только вот и это не помогло парням угнать автомобиль – он был с механической коробкой передач. Тогда молодые люди вытащили из салона все ценное, а машину тоже предали огню.

ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ

В ходе расследования к уголовному делу по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц) прибавились несколько новых. Во-первых, у первого дела появился и пункт «з» (убийство, сопряженное с разбоем). А во-вторых, следователи добавили пункт «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия), часть 4 статьи 166 УК РФ (угон, совершенный с применением насилия), часть 2 статьи 167 УК РФ (поджог чужого имущества), часть 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

И вот теперь, в феврале 2022 года, расследование завершено. Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Все материалы направлены в суд.

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