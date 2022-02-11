На Камчатке на глазах у очевидцев упал Ан-2

На борту было два человека. Фото: Архив КП

Спасатели Камчатского края отправились в Елизовский район, где, предположительно, упал легкомоторный самолет Ан-2. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Камчатки.

По информации ведомства, в пятницу, 11 февраля, специалистам поступила тревожная информация от жителей села Коряки, в районе которого упал легкомоторный самолет. Как дополнили в пресс-службе, воздушное судно летело в Тымлат с грузом. На борту было два человека.

К месту падения отправились пожарные из села Коряки, поселка Лесного, спасатели МЧС и личный состав одной из воинских частей.

Правительство Камчатки уточняет подробности ЧП.

Обновление 11:38:

Спасатели прибыли к месту падения легкомоторного самолета.

По информации пресс-службы МЧС Камчатки, частный легкомоторный самолет с грузом летел в село Тымлат Карагинского муниципального района. На борту находились два члена экипажа, один из них погиб, второго на месте не оказалось, специалисты занимаются его поисками. На месте происшествия образовалось возгорание, которое ликвидируют пожарные.

К месту падения транспорта прибыла оперативная группа МЧС Камчатки, специалисты пожарной части №7, части села Коряки, поста поселка Лесного, сотрудники камчатского спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей. Всего 43 человека и девять единиц техники.

Обновление 11:56:

По информации камчатского гидрометцентра, в районе станций Начики и Елизово почти отсутствует ветер, его порывы достигают метра в секунду. Осадки также не наблюдаются. Со станции Начинки передают, что в 8:00 по времени Камчатки (10 февраля 23:00 по Москве), был туман, который мог сохраняться все утро.

Обновление 12:26:

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

По информации дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной падения самолета стало его возгорание. Камчатская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.

Также в ведомстве сообщили, что погибли оба члена экипажа. Это подтвердили спасатели.

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