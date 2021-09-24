Печальная хроника: воздушные суда на Камчатке бьются с пугающей регулярностью

Авиакатастрофы на Камчатке происходят довольно часто. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

На Камчатке потерпел крушение вертолет Ка-27, выполнявший тренировочный полет. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», обломки воздушного судна, принадлежащего ФСБ, обнаружили 24 сентября на склоне горы Острой в пяти километрах от села Сосновка Елизовского муниципального района. Очередной инцидент продолжил тенденцию авиакатастроф в регионе, которые, увы, происходят с печальной регулярностью. Собрали для вас подборку авиапроисшествий с человеческими жертвами на Камчатке.

Череда трагедий

Катастрофа с Ка-27 — далеко не первое ЧП с участием воздушного транспорта на Камчатке, случившееся в этом году. Открыло печальную статистику в 2021 году крушение вертолета МИ-2 неподалеку от Петропавловска-Камчатского, которое произошло 8 мая 2021 года. Рухнул вертолет АО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55», летевший по маршруту аэропорт «Кречет» - озеро «Котельное» - река Островная. Погибли два человека – пилот и пассажир. В качестве основных причин крушения вертолета специалисты назвали: технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия.

В июле текущего года всю страну потрясла трагедия, случившаяся с пассажирским самолетом Ан-26, выполнявшим рейс по маршруту «Петропавловск-Камчатка – Палана». При заходе на посадку в столице Корякии самолет врезался в скалу на побережье, все 22 пассажира и 6 членов экипажа погибли.

Еще одна авиакатастрофа случилась летом на Курильском озере. 12 августа 2021 года летевший из Петропавловска-Камчатского вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту рухнул в Курильское озеро на подлете к кордону Кроноцкого заповедника. Полет проходил в условиях густого тумана. Благодаря вовремя подоспевшим на помощь инспекторам заповедника 8 из 16 участников полета удалось выжить.

Два предыдущих года для региона обошлись без серьезных авиапроисшествий. Наиболее серьезной аварией за этот период можно назвать жесткую посадку вертолета Ми-8Т авиакомпании «Вертикаль-Т» , выполнявшего рейс по маршруту «поселок Козыревск - Долина гейзеров» 13 августа 2019 года. В результате аварийного приземления в районе Кроноцкого заповедника обошлось без погибших, пять человек из числа находившихся на борту воздушного судна получили различные травмы.

А раньше?

Наиболее урожайным на авиационные происшествия на полуострове был 2015 год: тогда за год разбилось шесть вертолетов. В авариях погибли четыре человека, 15 получили травмы.

Одна из наиболее трагичных по количеству жертв катастрофа в новейшей истории Камчатки произошла в сентябре 2012 года близ все той же Паланы. Из-за ошибок экипажа самолёт Ан-28, летевший из Петропавловска-Камчатского врезался в склон горы Пятибратка. На борту находились 14 человек, десять из них погибли. В крови обоих членов экипажа был обнаружен алкоголь.

Самые массовые по количеству погибших авиакатастрофы произошли в регионе в советское время с разницей в пять лет.

В 1983 году, в районе поселка Ключи потерпел крушение летевший из Магадана Ан-26 84-го отдельного смешанного авиационного полка ракетных войск стратегического назначения. В нем находились 31 пассажир – новобранцы воинской части РВСН - и шестеро членов экипажа. Посадка происходила ночью, в условиях снегопада и ветра. При посадке самолет зацепил деревья и рухнул неподалеку от посадочной полосы. Из 37 человек на борту выжили всего двое.

Авария с тем же типом самолета того же самого полка РВСН повторилась в 1989 году. 26 октября 1989 года на подлете к аэропорту Елизово разбился Ан-26, выполнявший рейс с аэропорта базирования в Петропавловск-Камчатский. На борту также находились 37 человек – 31 пассажир и 6 членов экипажа. Полет проходил в условиях сильного ветра и облачности. В момент снижения летящий в облаках на высоте около 1500 метров самолет врезался в склон горы Ааг и полностью разрушился. Все участники полета погибли.

ПО ТЕМЕ

На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ка-27, который может принадлежать ФСБ

Спасателей к поискам пока не привлекали (подробнее...)

На Камчатке найдены обломки пропавшего вертолета Ка-27, судьба экипажа пока неизвестна

Судно найдено на склоне горы Острой, почти у вершины (подробнее...)

Напомним

На Камчатке подняли на поверхность потерпевший крушение вертолет МИ-8

Трагедия произошла 12 августа, а достать воздушное судно из Курильского озера удалось удалось только сейчас (подробнее...)

Пилот перестал выходить на связь: поиски вертолета МИ-2, пропавшего на Камчатке, отложили до утра

Следственный комитет и транспортная прокуратура начали проверку из-за возможного ЧП (подробнее...)