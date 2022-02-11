Экипаж погиб: губернатор Камчатского края прокомментировал падение самолета Ан-2

Фото: правительство Камчатки

В пятницу, 11 февраля, на глазах у жителей поселка Коряки на Камчатке упал легкомоторный самолет Ан-2. Спасатели и пожарные уже работают на месте происшествия, осматривают транспорт и ликвидируют возгорание. Губернатор края Владимир Солодов прокомментировал ЧП.

В своем Инстаграме Владимир Солодов рассказал о случившейся беде. Как поделился губернатор, оба пилота погибли при падении самолета и пожаре.

- Я поручил ответственному заместителю председателя правительства Роману Сергеевичу Василевскому выдвинуться на место и скоординировать всю необходимую работу.

Напомним, частный легкомоторный самолет Ан-2 упал в районе села Коряки. Об этом рассказали местные жители в 12:33 по камчатскому времени. По информации пресс-службы МЧС, самолет перевозил груз в село Тымлат.

На борту было два человека. По информации МЧС, оба скончались. На месте падения самолета образовалось возгорание. Всего в спасательной операции участвуют 43 человека и девять единиц техники.

По информации правительства Камчатки, самолет коммерческий.

По информации камчатского гидрометцентра, в районе станций Начики и Елизово почти отсутствует ветер, его порывы достигают метра в секунду. Осадки также не наблюдаются. Со станции Начинки передают, что в 8:00 по времени Камчатки, был туман, который мог сохраниться все утро.

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