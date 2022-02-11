Во Владивостоке пятилетний «динозаврик» на сноуборде покоряет склоны не хуже взрослых

Станет ли для Евы это чем-то более серьезным, чем просто хобби, решать только ей. Фото: instagram.com/stories_from_eva

Во Владивостоке появилась маленькая знаменитость – «динозаврик»-сноубордист Ева. Пятилетняя спортсменка смело встает на доску, надевает очки и розовую балаклаву с желтыми зубчиками, которую ей сшила мама, и покоряет снежные склоны. Под присмотром взрослых конечно же. К тому же юную сноубордистку страхуют забавной голубой шлейкой, из-за которой к маме девочки поступает множество вопросов. Корреспондент «Комсомольской правды- Владивосток» поговорил с Марией Крикуновой (матерью Евы), чтобы узнать историю «динозаврика на шлейке» с самого начала.

Вернемся к истокам. Мария и сама когда-то была ребенком и, как она говорит, пока все хотели полететь в космос или продавать мороженое, она мечтала стать дизайнером. Так что первая швейная машинка у нее появилась еще в детском саду. А когда пришло время выбирать специальность, то приоритет она отдала дизайну костюма. Первую мастерскую девушка открыла в 19 лет, правда, так увлеклась, что на третьем курсе ее отчислили, но студентка восстановилась и доучилась. И вот уже больше десяти лет приморская бизнесвумен шьет эксклюзивную одежду. Сейчас она разрабатывает собственную линейку вещей для сноубординга и активного отдыха.

Так что та самая балаклава, напоминающая голову динозавра, это ручная работа, дизайнером которой выступила дочка Марии. А вот тренировочную шлейку в столице Дальнего Востока найти оказалось нелегко. Отыскать ее смогли лишь в одном магазине города, но если бы не получилось, специалист справилась бы с пошивом сама. А началось все с того, что на одной из тренировок, во время которой мама держала Еву за руку, как говорит женщина, дочь умчалась в Нарнию, а она осталась с одной только варежкой в руках. Все обошлось, так как первым делом девочку научили тормозить.

Дизайн балаклавы Ева придумала сама. Фото: instagram.com/marya_krikunova

– Вот так в нашем арсенале появилась тренировочная шлейка. Это в первую очередь безопасность. Потому что бывают склоны с большим уклоном, и ребенок от неопытности может разогнаться до очень больших скоростей. Это может быть травмоопасно. Но мы иногда проводим тренировки без шлейки, чтобы Ева училась самостоятельно управлять доской и оценивать ситуацию на склоне, – рассказала Мария.

Ева такой мере безопасности не противится. Интерес к сноубордингу мама привила ей, потому что хочет кататься с дочкой по склонам вместе, а не оставлять с няней. Первый раз девочку поставили на учебный пластиковый борд еще в три года. У женщины не было цели сделать из малышки крутого райдера, но хотелось ввести в ее жизнь сноуборд, как способ веселого и интересного времяпрепровождения. К тому же это хорошо вырабатывает чувство равновесия и умение держать баланс.

– В три года она ездила на доске с плюшевым котиком, потому что единственным предлогом поставить ее на борд было то, что «питомец» хочет кататься. Сейчас ей пять, уже куда проще. Я специально выкладываю в интернет ее видео с тренировок, чтобы подогревать интерес к сноубордингу, потому что она хочет быть блогером. Это еще один предлог больше кататься, также ей нравится скорость.

Еве нравится тренироваться вместе с мамой. Фото: instagram.com/marya_krikunova

Станет ли для Евы это чем-то более серьезным, чем просто хобби, решать только ей. Как говорит Мария, она может только подогревать интерес дочки к этому виду спорта, но принуждать к чему-либо не будет. Так, например, они договорились, что если девочка научится хорошо ездить в этом сезоне, то в марте они полетят на Сахалин, а потом на Камчатку, покупаются в горячих источниках, устроят себе мини-каникулы.

Во Владивостоке женщина не нашла тренера, который взял бы на обучение такую малышку, поэтому за все тренировки несет ответственность она сама. Перед этим пришлось перерыть весь интернет, так как информации о том, как поставить ребенка на доску очень мало. Мария самоучка в этом плане, поэтому планирует в дальнейшем взять уроки у мастера. А пока что, когда нет возможности потренироваться на склонах, Еву учат с помощью специального тренажера дома.

Мария сама поставила дочку на доску. Фото: instagram.com/marya_krikunova

– Мы занимаемся на баланс-борде. Это такая доска на пластиковом валике. Очень хорошо укрепляет мышцы и учит держать баланс.

По просьбе «Комсомолки» Мария дала несколько советов для родителей, которые хотят поставить своих детей на доску. Самое важное – ребенок должен сам захотеть тренироваться, не нужно принуждать его. Лучше показать видео с другими детками, разрешить самостоятельно выбрать доску или комбинезон. Сноуборд девочке заказывали специально с рисунками из ее любимого мультика. Следующее – это безопасность и комфорт: шлем, очки, теплая, но не жаркая, а главное удобная одежда. Защита под комбинезоном, чтобы ребенку было не больно падать. Теплые варежки и термобелье. Это важно, потому что если малышу некомфортно, катание превратится в нытье и просьбы уехать домой и больше никогда не приезжать на гору.

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