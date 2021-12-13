«Приходи в себя, тебе надо жить!». В Приморье женщина узнала о пятом ребенке только во время родов

Семья Меркуловых. Фото: instagram.com/fiverprimorye

Анастасия и Александр живут в Партизанске, при первой встрече пара поняла, что это любовь, которую они пронесут через всю жизнь. Спустя год начали планировать детей, но, к сожалению, первые две беременности замирали. Обследования, сдача анализов, приемы у врачей – все это затянулось надолго, но никак не могли понять причину, почему у них не получается завести ребенка.

Супруги пошли в церковь, Анастасия верила в чудо и надеялась, что их просьбы услышат. Через некоторое время удалось выяснить причину замирания беременностей, оказалось, что по Настиной линии у беременных женщин начинала густеть кровь.

- Причина элементарная, таких случаев очень много, но узнали мы об этом, когда потеряли уже две беременности. Но я верила, что детки у нас будут. Если честно, знала, что у меня будут двойняшки, так как по моей линии у нас в семье в каждом поколении двойни или близнецы, у меня у самой две младшие сестры двойняшки - рассказала журналисту «Комсомольская правда – Владивосток» Анастасия Меркулова.

И вновь долгожданные две полоски. На шестой неделе УЗИ показало тройняшек, но прогнозы врачей были неутешительными. Родителям сказали, что скорее всего один из малышей не выживет, так как у него очень слабое сердцебиение. Анастасия испугалась, но не переставала верить в то, что ее ребенок обязательно будет жить. Уже с восьмой недели она легла на сохранение и практически до трети беременности провела в больнице. За все это время женщина лишь одну неделю побывала дома, все остальное время уколы, капельницы, обследования. Все для того, чтобы выносить малышей. А уже на 16 неделе врачи сказали, что малышей не три, а четыре, все мальчики.

- Я помню день родов, как вчера. Я никогда не забуду слова доктора, которая меня оперировала: «Настя, приходи в себя, тебе надо жить! У тебя пять детей». Я ничего не поняла. Как пять?! У меня же четверо было. Врач смеется, спрашивает нужен ли мне пятый. А я думаю, конечно нужен! – поделилась с корреспондентом «КП-Владивосток» мама пятерняшек.

Сейчас ребятам 4 года, и пусть внешняя схожесть не вводит вас в заблуждение, характерами они совершенно не похожи друг на друга. Максим – лидер пятерки. Он первый подначивает всех на авантюры, придумывает игры и не может усидеть на месте. Матвей спокойный и рассудительный, тянется больше к маме, в отличие от Максима, который нашел общий язык с отцом. Игнат тоже стремится к папе, очень добрый и ранимый. Савелий любит идти против системы, даже поделки в садик делает не как у всех. Порой с ним тяжело договориться, но родители находят подход. И Раиса, разбавляющая мужской коллектив, имеет просто ангельский характер.

Сейчас ребятам 4 года. Фото: instagram.com/fiverprimorye

Кстати, Матвей с Игнатом близнецы, мама мальчиков отмечает, что между ними есть какая-то невероятная связь. Ребята не могут друг без друга, постоянно вместе. Как-то раз Игната положили в больницу с пневмонией, Матвей остался дома с папой. Он не хотел ни во что играть, ни с кем разговаривать, его ничего не радовало до тех пор, пока брата не выписали.

Анастасия и Александр помогают друг другу в бытовом плане. В этой семье уходят от стереотипов и не перекладывают все домашние обязанности на женские плечи. Здесь ценят поддержку, уважение и понимание, каждый знает где подставить плечо, если родной человек устал. Все построено на взаимопомощи, нет никаких «ты должна», «ты обязан» и так далее.

- У мамы пятерых детей свободного времени вообще нет. Но если есть возможность отдохнуть, я не могу просто лежать на диване, мне нравится активный отдых, движение, эмоции. Тихие минуты с книгами в прошлом, за три года я кроме детских книг и не читала ничего. Если беру в руки другую литературу, сразу клонит в сон, - рассказала корреспонденту Анастасия.

Семья думала о том, чтобы взять в помощницы няню, но найти подходящую кандидатуру так и не удалось. День с пятью детьми полон суеты и забот , утро начинается с готовки завтрака, супруги делят эту обязанность по очереди. Первыми кушают дети, потом уже взрослые, чтобы всем хватило места и не было толкучки за столом. Пока дети бегут за игрушками, Настя и Саша могут спокойно поболтать наедине друг с другом. До обеда каждый занимается своими делами, у ребят это игры у родителей домашние обязанности. После обеда мальчишек и Раису отправляют на дневной сон, Александр принимается за работу во дворе, а Анастасия подготавливает все к предстоящей поездке, после полдника на выходных семья старается всегда куда-нибудь выбираться на прогулку.

- Знаете, когда я говорила, что ношу четырех мальчиков, все шутили, что это футбольная команда. Врачи поделились впечатлениями, Лилия Дмитриевна мне сказала, когда достала четверых, ей словно кто-то подсказывал, что есть еще. И вот она кричит: "У нас пятый ребенок!". Представляете, приготовили четыре бригады реанимации, четыре кювеза, а ведь на все это нужно время. Доктора среагировали в считанные минуты, я буду их всю жизнь благодарить, - поделилась воспоминаниями Анастасия.

Советы мама пятерых малышей давать не любит, она считает, что сердце матери должно прислушиваться к ребенку, к его ощущениям и желаниям. Женщина считает, что детям важно давать свободу развития,а не стоять над душой. К разрисованным стенам и поломанным игрушкам родители относятся спокойно, ребята таким образом познают мир.

- Единственное, я всегда говорю мамочкам не привязывать всевозможные диагнозы своим детям. Все в ваших руках, в вашем желании и в вашем ребенке. Вы команда, вы должны работать на результат, - отметила мама пятерняшек.

В этой семье уходят от стереотипов и не перекладывают все домашние обязанности на женские плечи. Фото: instagram.com/fiverprimorye

На вопрос почему не было выгорания при такой большой нагрузке работы ответственности Анастасия отвечает просто - нет времени пожалеть себя. Несмотря на плотный график она и ее супруг всегда говорили, что они со всем справятся. Родители в шутку говорят, раз попросили детей, нет смысла жаловаться, что их много.

Сейчас семья активно готовится к новому году, у пятерняшек нет каких-то конкретных пожеланий насчет подарков, просто ждут чуда. Два года подряд к ребятам домой приходил Дедушка Мороз, у них эти события отложились в памяти. Родители хотят привить детям понимание, что Новый год это семейный праздник, поэтому проводят его дома, в окружении родных и близких.

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