За победу на Олимпийских играх Вероника Степанова получит квартиру от камчатских властей

Вероника одержала победу в лыжной эстафете. Инстаграм Вероники Степановой.

Камчатская лыжница и победительница олимпийской эстафеты Вероника Степанова кроме славы получит подарки от властей. По распоряжению губернатора полуострова ей выделят более миллиона рублей и квартиру. Об этом рассказали на сайте правительства Камчатки.

Во время совещания губернатор Владимир Солодов поздравил с победой российскую сборную, в которую входит уроженка Камчатки. Глава региона отметил, что Вероника – самая молодая чемпионка в лыжной эстафете за всю историю Олимпийских игр.

За блестящее выступление и победу Солодов поручил выделить спортсменке федеральные деньги. В дополнение к ним нормативы – 1 миллион 165 тысяч рублей за золотую медаль и ежемесячные выплаты в сумме 21 862 рубля. Также ей хотят подарить квартиру.

– Я знаю, что из-за работы Елизовского района жилье уже есть у нашей чемпионки, но нужно передать его в собственность.

Напомним, что Вероника Степанова впервые приняла участие в Олимпийских играх. Во вторник, 8 февраля, девушка выступила в соревнованиях по спринту в свободном стиле. К сожалению, ей не хватило всего несколько секунд, чтобы прорваться в финал. Зато в субботу, 12 февраля, благодаря своей целеустремленности и упорству спортсменка завоевала золотую медаль.

Больше новостей об Олимпиаде-2022 в Пекине на сайте «КП – Спорт».

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