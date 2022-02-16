Жители паниковали, писали губернатору: авиапассажиров на Камчатке напугал крупный сбой "Аэрофлота"

Ситуацию взял под контроль губернатор Камчатки Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие камчатцы столкнулись с изменениями маршрутов и дат вылета, купив билеты в Москву авиакомпании "Аэрофлот". Технические ошибки устранили. В ходе оперативного совещания губернатор Владимир Солодов поручил краевому минтрансу взять под контроль ситуацию с авиабилетами по маршруту Москва-Петропавловск-Камчатский и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

- Сейчас активно обсуждается ситуация, связанная с переносом вылетов авиакомпании "Аэрофлот" в Москву и обратно. На летний период были сняты рейсы авиакомпании "Россия", и многие жители ко мне обращаются с тем, что вместо прямого рейса им предлагают лететь с пересадкой, часто с ночной и так далее. "Аэрофлот" в средствах массовой информации уже заявил, что он сейчас создаст условия для перевозки в те сроки, которые были изначально обозначены в билетах, - сказал Солодов.

За одну ночь жители Камчатки в панике прислали сотни обращений губернатору. По указанному маршруту внезапно поменялись даты вылетов, рейсы некоторых пассажиров стали стыковочными, при чем пересадка была ночной. Полеты авиакомпании "Россия" (входит в "Аэрофлот") сняли. В пресс-службе организации пояснили, что летние рейсы проведут по плану, объемы перевозок не сократят. Все полеты при этом будет проводить "Аэрофлот" без сторонних перевозчиков:

- В связи с техническим сбоем, возникшем при замене рейсов "России" на "Аэрофлот" в системе бронирования, в перевозки некоторых пассажиров авиакомпанией были ошибочно внесены изменения маршрута или даты полета.

Ранее "Комсомольская правда - Владивосток" писала о глобальном изменении в субсидируемых перевозках для жителей Дальнего Востока. Теперь пассажиры, желающие уехать в центральную часть России, могут приобрести только 4 билета в руки за год.

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