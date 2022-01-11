По 4 билета в руки. Москва огласила приморцам новые условия субсидированных авиабилетов

Изменения касаются маршрутов из ДФО в центральную часть России. Фото: Антон ПЕТЛИЦА

В конце декабря решился один из самых животрепещущих для дальневосточников вопросов - льготные авиабилеты. Полет по субсидии в условиях рыночных цен - все равно что золотой билет на шоколадную фабрику. Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил ограничить продажу льготных билетов - изменения приняты, авиакомпании работают по "новым правилам" с 7 января.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", купить льготный билет можно максимум на полгода вперед, следует из постановления Правительства РФ от 30 декабря 2021 года. Всего каждому жителю доступно четыре авиабилета в год. Вариации ограничены: либо 4 билета в одном направлении, либо 2 билета туда-обратно, либо 2 билета в одном направлении и один билет туда-обратно.

Ограничения на билеты для льготных категорий населения (молодежь до 23 лет, многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры) такие же, однако билеты можно купить заранее на весь текущий год. При этом еще нет ясной формулировки, на какой срок все-таки действует формула "4 билета в руки". Как уже писала "КП-Владивосток", ранее ожидалось, что продажу субсидированных билетов ограничат до 1 в год.

Изменения ввели постановлением Правительства РФ № 2478 от 25 декабря 2021 года, которое опубликовали в канун Нового года, 30 декабря.

Полпред президента предложил меру на совещании, сообщив, что это возможность широкому кругу лиц съездить в центральную часть России. Действительно, на льготные перелеты в Крым такое ограничение не распространяется, де-факто под нововведение попадают только перелеты с Дальнего Востока в западную часть России. Если пассажир приобрел билет в рамках программы по дальневосточной прописке, также действует ограничение в полгода.

"Аэрофлот", в свою очередь, предупреждает пассажиров: если всплывет факт того, что пассажир приобрел билетов больше лимита, договор авиаперевозки расторгается. Пока что только эта компания работает по новым правилам.

Вылеты осуществляются из семи городов Дальнего Востока, включая Владивосток. Воспользоваться программой могут все жители, имеющие прописку в регионах Дальнего Востока. Для льготных категорий населения действуют тарифы с другой ценой, но алгоритм тот же.

Напомним, несмотря на ограничения, бюджет субсидированных перевозок вырос. Вместо 11,6 миллиарда - порядка 12,3 миллиарда рублей пойдет на субсидирование льготных авиаперевозок с Дальнего Востока (это 1,43 миллиона пассажиров). Объем помощи от властей увеличится и в рамках единой дальневосточной авиакомпании ("Аврора") - он в 2022 году составит 1,23 миллиарда рублей.

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