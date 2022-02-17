Как превратить использованную пластиковую бутылку в новую вещь: проект компании «Славда»

В феврале исполняется ровно год с того момента, как группа компаний «Славда» запустила социально-экологический проект «Вторая жизнь пластика». В проект включены инфраструктурные и образовательные мероприятия по раздельному сбору и переработке пластиковых отходов во Владивостоке и других городах Приморья.

Семинар на базе ВГУЭС. Фото: Группа компаний «Славда»

Пилотный запуск прошел на базе Всероссийского детского центра «Океан», где в каждой дружине установили контейнеры в форме бутылок, специально разработанные для компании «Славда» дальневосточным конструкторским бюро. Яркие и наглядные, они сразу привлекают внимание к проблеме раздельного сбора и стимулируют выбрасывать бутылки именно в них. В феврале 2021 года такие контейнеры появились на территории ВГУЭС и фитнес-клуба «Чемпион» на Гоголя, в июне – на Набережной Цесаревича и Набережной ДВФУ в пунктах проката «Сам себе велосипед», в сентябре – в Ботаническом саду в пригороде Владивостока.

Точка кипения, ВГУЭС. Фото: Группа компаний «Славда»

Также в рамках проекта был установлен первый на Дальнем Востоке фандомат – автоматизированное устройство для приема пластика, оборудованное прессом. Благодаря этой технологии в фандомат вмещается больше бутылок, что делает сбор, транспортировку и обработку отходов более эффективной и экологичной. Попробовать фандомат в действии можно уже сегодня в магазине ТС «Реми» на Бородинской, 14.

Фандомат от Slavda Group. Фото: Группа компаний «Славда»

Важная часть проекта от компании «Славда» – обеспечение процесса раздельного сбора пластика на городских праздниках, фестивалях и спортивных соревнованиях. В прошлом году сдать пластик для дальнейшей переработки могли участники и гости более 30 мероприятий, в том числе таких крупных, как «Забег», «Galaxy Марафон», «Зеленый марафон», «Гонка героев».

Раздельный сбор на ЗаБеге, ДВФУ. Фото: Группа компаний «Славда»

Благодаря общим усилиям команды проекта и партнеров уже в первый год работы удалось собрать более 35 000 бутылок, которые были направлены на переработку и получили вторую жизнь. В текущем году показатель планируется удвоить.

Презентация проекта, ВГУЭС. Фото: Группа компаний «Славда»

Помимо задач по формированию современной и удобной инфраструктуры, проект включает в себя и просветительскую часть. В течение прошлого года состоялось несколько обучающих семинаров на базе ВГУЭС, а информация, посвященная проблемам раздельного сбора отходов, появилась в 25 школах Владивостока. Цель проекта – сформировать у молодых людей культуру бережного отношения к окружающей среде и вырастить ответственное поколение.

Студенты ВГУЭС на обучающем семинаре. Фото: Группа компаний «Славда»

Успех проекта «Вторая жизнь пластика» также зависит от слаженной партнерской работы. Вывоз пластика и других перерабатываемых материалов, их сортировку и отправку на переработку осуществляет «Приморский экологический оператор», используя для этого отдельную спецтехнику (оранжевые автомобили МАЗ с ярким тематическим брендированием), чтобы не смешивать сырье с бытовыми отходами. Неоценимый вклад в развитие раздельного сбора во Владивостоке вносит волонтерское движение «РазДельный сбор». Кроме того, на территории края действуют несколько предприятий, занимающихся как заготовкой сырья для отправки перерабатывающим компаниям в других регионах России, так и осуществляющих изготовление конечных изделий.

Первый на Дальнем Востоке фандомат. Фото: Группа компаний «Славда»

Принять участие в превращении использованной пластиковой бутылки в новую вещь и узнать больше о раздельном сборе и проекте «Вторая жизнь пластика» можно на сайте eco.slavda.ru.

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