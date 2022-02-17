Красавицы из Владивостока сойдутся в кулинарном поединке в преддверии 23 февраля

Девушек объединяет любовь к кулинарии. Архивное фото. Фото: Иван МАКЕЕВ

Близится важный дня нас праздник – День защитника Отечества, который вся Россия отмечает 23 февраля. И в честь важной даты «Комсомольская правда – Владивосток» решила устроить кулинарный баттл среди девушек. Давайте расскажем подробнее о нашем мероприятии, в котором 17 февраля три представительницы прекрасной половины человечества посоревнуются – кто же из них приготовит лучший завтрак для мужчин.

Три очаровательные жительницы Владивостока, которых объединяет любовь к кулинарии, должны приготовить вкусный завтрак для представителей сильного пола. Давайте познакомимся с нашими героинями.

Первая девушка уже четыре года готовит полезные десерты. Три ребенка (а вскоре родится и четвертый малыш!) совсем не мешают Зарифе Алиевой уделять внимание своему любимому делу и радовать друзей, гостей и клиентов вкусностями.

Второй участницей стала мастер визажа и сторонник здорового образа жизни Елена Ерошкина. Чем же нас удивит такой талантливый человек, к тому же имеющий четвертый разряд по поварскому искусству? Узнаем совсем скоро!

Наталья Галат и вовсе имеет серьезную подготовку в кулинарном деле. Сейчас выпускница знаменитой академии Le Cordon Bleu работает международным консультантом по кондитерскому искусству, но при этом не забывает готовить сладости сама. К тому же она устраивает мастер-классы по кондитерскому искусству! Кажется, это серьезный соперник для других участниц.

Три кандидатки встретятся в кулинарной студии Soul Kitchen, чтобы приготовить блюда из определенного набора продуктов, которые нам предоставят Птицефабрика «Уссурийская», компания «Рыбное море» FishSiaVL. А наш еще один партнер – «Зеленый остров» – предоставит отличную посуду для приготовления . Кстати, ингредиенты дамы выберут сами. Однако стоит помнить – это развлекательное мероприятие, а главное тут – чтобы всем было вкусно. Учитывая опыт девушек, мы уверены, что все завтраки превзойдут любые ожидания. И все же судить не нам, а специалистам – жюри оценят красоту и вкус приготовленной еды.

В жюри войдут представитель от «Комсомольской правды – Владивосток», операционный шеф, бренд-шеф сети Coffee Machine, амбассадор, бренд-шеф и совладелец сети Yay Thai Илья Степанов и энтузиаст еды и фуд-блогер, который пишет самые честные обзоры Владимир Бондарь.

Следите за нашими историями в Instagram сегодня, 17 февраля, с 12 до 15 часов, и вам точно будет жарко в такой снежный день.

ООО «Птицефабрика Уссурийская» уже почти пятьдесят лет производит широкий ассортимент куриного яйца всех категорий и куриного мяса. Яйцо Уссурийской Птицефабрики может назваться диетическим, потому что от производства до прилавка магазина проходит всего 1-2 дня. Выбирайте только свежие продукты для себя и своих близких.

Продукция Уссурийской Птицефабрики любима покупателями всего Приморского края и неоднократно являлась призером крупных профильных выставок.

Soul Kitchen – это отель в стиле лофт, который располагается в самом центре города. Это место идеально подойдет для семейного отдыха, деловых поездок и тех, кто любит быть в центре событий. Здание отеля относится к объектам культурного наследия Приморского края, и ранее было известно как «Чайный дом» и склад мануфактуры Жуклевича. Поблизости у нам располагается много других исторических зданий и культурных заведений.

Концепция мини-отеля также предполагает совмещение отеля и пространства для проведения кулинарных мастер-классов.

В FishSiaVL, или «Рыбном море», можно найти морские деликатесы на любой, даже самый избалованный вкус, а продукты можно купить и оптом, и в розницу. Компания «Рыбное море» соединила в себе вкус, качество и красоту, потому что ценит каждого клиента. Покупателям предлагают качественные полуфабрикаты из морепродуктов: гребешок, стейки из лосося в вакуумной упаковке, медальоны из тунца в вакуумной упаковке; филе селедки выделка «бабочка» – полностью очищена от костей и удобно расфасована в брикет, молоки расфасованы по брикетам в удобные вакуумные упаковки. Также в ассортименте есть креветка, краб Камчатский, гребешок, рыба (семга, форель, филе тунца), красная икра, икра щуки, щучий фарш и многое другое.

Супермаркет товаров для дома «Зеленый остров» – это посуда, текстиль, предметы интерьера и декора, зоотовары, подарки любимым и многое другое. Теперь можно купить в одном месте и по доступным ценам.

Если вы все же не нашли подходящий подарок или затрудняетесь в выборе лучшим решение будет покупка Подарочной карты. Подарочные карты номиналом 500, 1000, 3000 и 5000 рублей можно приобрести на кассах супермаркета «Зеленый остров».

В Приморье открыты девять магазинов компании, и во всех них рады каждому покупателю.

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