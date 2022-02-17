Начальник отдела ПДН на Чукотке "заплатит" 4 годами условного срока за вседозволенность

Сотрудник органов избил жителя. Фото: Тимур ХАНОВ

Защитник закона в Чукотском автономном округе (Провиденский район) ответил перед судом. За превышение полномочий ему придется отсидеть четыре года. Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", полицейский дважды жестоко избил жителя Провиденского ГО.

Детали рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Преступление раскрыли только сейчас, хотя все произошло в 2017 году. Оборотень в погонах был начальником участковых по делам несовершеннолетним. Насилие он применил дважды: прямо в участке он повалил жителя со стула на пол, прижал коленом и нанес множество ударов в голову и по телу. Суд постановил: оснований зверству - не было.

Обвиняемый оказался на скамье подсудимых по части 3 статьи 286 УК РФ - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с применением насилия. Суд выслушал прокурора, приговор по статье составил 4 года лишения свободы условно. К нему приплюсовали еще 2 года испытательного срока, в это время фигурант не сможет занимать любые должности, связанные с представительством власти.

К слову, аналогичную громкую историю рассматривали летом 2021 года в Приморье - защитники закона захотели улучшить показатели, для этого они избили мужчину и заставляли его признаться в наркопреступлении.

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