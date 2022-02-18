Главу пожарной части на Чукотке подозревают в вымогательстве денег у работника

Деньги сотрудник отдал из страха увольнения и других неприятных последствий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В небольшом поселке Чукотского округа вскрылось преступление. В отношении главы пожарно-спасательной части №1 поселка Эгвекинот Иультинского района возбудили уголовное дело. Вменяют серьезную статью - о превышении полномочий. Начальник требовал от работника отдать ему часть денег из премии.

Дело возбудили по материалам, переданным УФСБ России по округу. Как стало известно "КП-Владивосток", пользуясь статусом руководителя государственного казенного учреждения, начальник потребовал от своего подчиненного отдать ему часть денег, которые тот получал в качестве премии за успехи.

В период с 2017 по 2020 год, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, потерпевший, опасаясь увольнения, несколько раз отдавал честно заработанное. Сумма составила не меньше 146 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается под контролем Иультинской районной прокуратуры. По части 1 статьи 286 УК РФ фигурант, если вину признают, может получить как крупный штраф, так и лишение свободы сроком до четырех лет.

"Комсомолка" писала о похожем случае на Камчатке - громкое дело под свой контроль взял сам глава СКР Александр Бастрыкин. Руководство спасательного центра требовало от подчиненных поделиться деньгами.

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