Кожемяко: решения Путина отрезвят режим Зеленского, направленный на геноцид народа

Губернатор сказал, что приморцы не могут оставаться в стороне. Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На заседании Законодательного Собрания Приморья сегодня, 22 февраля, депутаты и Олег Кожемяко, губернатор края, поддержали решения президента России о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Над территорией нависла угроза военного конфликта.

- Хоть Приморье и далеко от этих братских республик, но мы не можем оставаться в стороне, когда там гибнут мирные люди, наши сограждане, такие же россияне, как мы с вами, - заявил Кожемяко в своем телеграм-канале. - <....> Решения, которые были озвучены президентом нашей страны, послужат шагом, для того чтобы отрезвить взорвавшийся режим [Владимира] Зеленского, направленный на геноцид народа.

Александр Ролик, председатель ЗС ПК, добавил на заседании, что поддерживает инициативу президента:

- Уже было давно ясно, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, и за восемь долгих лет ситуация зашла в тупик, а решение президента [Владимира] Путина открывает новые двери для безопасности в Европе. Но самое главное жители этих республик получат возможность расти и воспитывать детей под защитой России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, выступив с обращением к россиянам. Приморские власти готовы принять беженцев из республик.

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