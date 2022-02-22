Новый штамм COVID-19 нашли в последнем «чистом» регионе России

Власти предполагают, что «омикрон» «гуляет» по региону уже три недели. Фото: Иван Макеев

Последним «чистым» от нового штамма COVID-19 «омикрона» регионом была Чукотка, однако и до нее добрался мутировавший коронавирус.

Штамм выявлен 15 февраля в отправленных биоматериалах методом генотипирования, 17 числа – секвенированием. Пробы были взяты еще в конце января, поэтому власти округа считают, что «омикрон» на Чукотке циркулирует уже три недели.

Кто стал нулевым пациентов и как зараженный подхватил «омикрон», пока не сообщается. Однако здесь почти на 100% уверены – случай завезен московским бортом, с учетом того, что в столице страны штамм циркулирует уже давно.

– Очень контагиозен, поэтому сложно выявлять «первых», к тому же в массе случаев протекает в бессимптомной форме, люди даже не знают что болеют и являются разносчиками, особенно дети, – рассказали в департаменте здравоохранения автономного округа.

При этом добавим, что в регионе хорошие показатели по коллективному иммунитету (75%), и это несмотря на то, что цифра немного уменьшилась за последние три недели.

Снижение же связано с тем, что в расчет принимаются вакцинированные, ревакцинированные и переболевшие в течение шести месяцев. Примерно полгода назад наблюдалось снижение темпа вакцинации, соответственно, из показателя выбыли те жители Чукотки, которые первично привились еще в июле-августе 2021 года.

– Темп вакцинации, как и по всей стране, снижается, что связано с подъемом заболеваемости, а также особенностью нового штамма обходить антитела и заражать, пусть и в легкой форме, вакцинированных и переболевших ранее. Тем не менее, прогнозируем рост за счет того, что сейчас будет значительное количество переболевших «омикрон»-штаммом (больше, чем за четыре предшествующих волны вместе взятых), – добавили в ведомстве.

В округ поступило 240 доз детской вакцины «Спутник М». Вакцинация юных жителей Чукотки – важное направление для местных властей, так как новый штамм стал чаще заражать детей. Очередная поставка детской вакцины должна произойти не раньше марта, как отметили в правительстве, это связано с переходом производителей препарата на новые цепочки производства.

На конец второй декады февраля в округе подтверждено чуть больше четырех тысяч случаев заболевания, в том числе около 600 – у детей. Выздоровело почти 3,5 тысячи человек, из них – 500 детей. Умерло меньше 50 человек.

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